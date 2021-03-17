盧秀燕祈雨 議員反映民間說：未「齋戒沐浴」失靈
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-17 16:36:11
為協助早日脫離旱災，台中市長盧秀燕日前應邀前往大甲鎮瀾宮祈雨，在祈雨前晚天降大雨，讓大家滿懷希望，不料祈雨之後反而不見一絲雨滴，市議員李天生今(17)日質詢反映民間的看法，認為是盧市長參加祈雨大典之前沒有「齋戒沐浴」，因而祈雨失靈。
李天生質詢指出，盧秀燕市長前往大甲鎮瀾宮祈雨，在祈雨前晚突然下了一場大雨，久旱逢甘霖，大家滿懷希望，期盼在盧市長親自出馬祈雨之後，能夠「天佑台中」、「否極泰來」，帶領台中早日脫離旱象，不料祈雨大典完成後，情勢反轉，天空乾旱依舊，甚至不再飄下一滴雨絲，讓外界深感失望。祈雨前晚天降大雨，在市長祈雨之後，反而不再見飄雨，李天生反映民間的看法是，盧市長參加祈雨大典之前沒有「齋戒沐浴」，因而祈雨失靈。另外，對於建築工地供水問題，他表示，市府開放全市72處建築工地的流水，提供民眾使用，不過這些工地抽出的水流不停，無法有效利用，形同浪費，平常時期並沒有關係，目前非常時刻，這種狀況值得檢討，要求提出有效辨法，避免浪費水資源。盧秀燕反擊說，祈雨大典是中央水利署主辨，臨時卻不派員出席，由於找不到貴賓，因而請她參加，當時通知是要求「戴口罩」、「穿白衣」，並沒有規定「齋戒沐浴」，如果說祈雨不成功，水利署沒有派員出席，是不是責任更大？國民黨市議員陳成添、賴義鍠、張瀞分相繼發言聲援，強烈指責，應該是由蔡英文統總出面祈雨，主辨機關水利署卻不派員參加，根本是「民進黨設圈套給市長跳」；不過盧市長認為「事過境遷」，不願再談。