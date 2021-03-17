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帛琉旅遊泡泡4／1出發　新光醫院：首發團派10醫護隨行

記者陳致宇／台北報導

2021-03-17 16:37:41｜2021-03-17 16:37:44

洪子仁
▲台灣及帛琉旅遊泡泡確定在4/1出發，新光醫院將率領8至10位醫護，搭乘首發團班機前往帛琉。（圖／記者朱永強攝）
台灣及帛琉旅遊泡泡確定在4/1出發，開放旅客「團進團出」旅遊，長期支持帛琉當地醫療計畫的新光醫院也確定會搭上首發團班機，率領8至10位醫護前往帛琉，副院長洪子仁也透露，目前帛琉各家飯店及餐廳都在進行防疫講習活動，符合規定者都會給予合格標章。
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新光醫院副院長洪子仁表示，非常樂見台帛啟動旅遊泡泡啟動，過去在疫情期間航班中斷，帛琉民眾要到台灣就醫都必須搭乘包機，一趟費用就要三、四百萬，隨著4/1恢復雙邊航班往來，讓帛琉民眾就醫更方，這是旅遊泡泡除了旅遊這個重點之外，可以讓醫療服務持續下去也是相當重要的重點。
洪子仁指出，每年帛琉都有兩百到三百位民眾到新光醫院就醫，隨著旅遊泡泡啟動，將計畫派遣8至10位醫護及心臟科、骨科、皮膚科等專科醫師，搭乘4/1首發班機前往帛琉，讓他們可以直接探視這些病患，了解恢復狀況，讓帛琉的醫療網絡可以更完整，也能讓台灣民眾到帛琉旅遊時更安心。
洪子仁說，疫情期間仍有常駐一位護理人員在帛琉國家醫院，旅遊泡泡開通後還會再派駐一至二位醫師，會針對當地醫療需求調配。為了迎接旅遊泡泡，帛琉當地業者也做了不少準備，近期各家飯店及餐廳也在進行防疫講習活動，合格者都會有張貼標章，證明他們有接受過防疫的訓練。
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