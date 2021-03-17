正面迎戰公投 民進黨說明會首場4月11日展開
記者胡宥心／台北報導
2021-03-17 16:40:53｜2021-03-17 16:55:44
民進黨中常會今（17）日在會中討論全台下鄉巡迴座談會詳細內容，正面迎戰藻礁、核四公投議題，正式正名為「臺灣政進步， 向你報進度」說明會，據轉述，首場將在4月11日於台大國際會議中心展開，首發場是民進黨內最大場，民進黨也要求全國民進黨立委、議員一人至少必須舉辦一場說明會。
民進黨全國議員、立委一共305人，每人至少負責一場說明會，至少會有300場起跳的溝通會議，據轉述，這說明會主要是針對地方幹部強化論述，之後再由地方幹部向一般民眾說明，如「水銀瀉地」般宣傳民進黨政府政策。據轉述，林錫耀報告時提到，民進黨對自己執政成績很有信心，支持者很有自信，但國民黨近來各種大動作，支持者還是會憂慮，也希望中央向地方支持者說明。林提到，其實早在藻礁議題發燒前，民進黨就規劃說明會了，說明內容一定會有兩部分，一是強調民進黨政績；二是針對公投議題論述，他也強調絕非針對藻礁而來，而是整體公投題目，民進黨都要加強論述、溝通。此外，民進黨社團菁英領袖、地方組織、百工百業，例如小英之友會都會動起來一起加入「臺灣政進步， 向你報進度」說明會。據轉述，林錫耀在會中提到核四議題，他表示，核四議題上民進黨對自己論述很有信心，因為國民黨內很多矛盾之處，例如新北市侯友宜立場一直閃避核四公投議題，最主要還是因為國民黨沒有負責任的能源政策。林錫耀說，除了公投，現在看起來國民黨會把罷免重心放到陳柏惟罷免案上，「這部分我們很關心，會視陳柏惟陣營需要，中部民進黨黨職人員都會動起來，全力協助他應戰！」會議中有個有趣插曲，據轉述，民進黨團總召柯建銘報告國會攻防時，特別提到今天早上國民黨為了疫苗議題，召開衛環委員會機密會議，找衛福部長陳時中來報告，但衛福部完全沒有開機密會議的經驗，因此黨團安排了「地表最強、最懂機密會議」的民進黨立委羅致政督軍，讓今早的機密會議順利結束。