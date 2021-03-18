今日最聚焦／別扭捏 李正皓籲朱立倫展政治實力直球對決
記者余祥／台北報導
2021-03-18 17:00:00
國民黨主席之爭白熱化，現任黨主席江啟臣表態爭取連任，前新北市長朱立倫睽違1個多月今（18）日首度現身舉行記者會談國政，雖未鬆口是否參選黨魁，仍被視為參選起手式。
前國民黨「草協聯盟」發起人、政治評論員李正皓表示，明眼人看到都知道這是參選起手式，就是要增加媒體熱度，但「扭捏」是國民黨人的通病，朱立倫看似年輕，但他的從政歷程完整經歷國民黨宮廷文化的訓練，不免有過去的痕跡，需要眾星拱月、慢慢醞釀、謀定後動等。李正皓說，在政治極端氣候的現在，朱立倫的這種想法就像是恐龍，不是恐龍不好，只是不適合現在的氣候所以滅絕，「直球對決」才是被這個時代所喜愛的。李正皓說，朱立倫起手式走政策論述路線，很符合他一貫的作風，但若接下來的幾場都還是談國政、談政策，預判朱立倫的討論熱度只會越來越冷。大家會討論到政治人物，通常都是在政治人物對於重大政治事件表態立場的時候，而政策熟稔度坦白說是學者的事，也不是民眾所關注的焦點。李正皓直言，國民黨內部結構雖有很多人頭黨員大戶，但更多的是西瓜派，這些人不是看你公益做得多好、對政策有多了解，而是看你的政治實力。他舉前國民黨主席吳敦義2017年參選黨主席為例，當年吳敦義挑戰時任黨主席的洪秀柱，對手同時還有挾帶黃復興勢力的前國民黨副主席郝龍斌，但吳敦義宣布參選時後面站了一排樁腳，讓大家知道地方派系挺誰，這就是展現政治實力的作法，果不其然，最後吳敦義在第一輪投票就過半，順利當選黨主席。朱立倫錯失2020年總統提名、在去年黨主席補選時又未參選承擔，朱立倫的政治路常被黨內認為是個性使然、算計太多，但李正皓認為，這樣的形容只講對了一半，算計是政治人物的天職，如果不會算，還當得了政治人物嗎？可以預料的是，朱立倫7月改選黨主席這一戰勢必不會缺席，李正皓說，「朱、江終須一戰，但鹿死誰手還很難說。」李正皓分析說，兩人各有優、劣勢，朱立倫最大優勢就是選過總統、是總統等級候選人，江啟臣知道比不上，所以一再強調只當「造王者（king maker ）」，但當造王者本身就是個笑話，要當造王者當幕僚就好，走到台前幹嘛？李正皓指出，國民黨的焦慮從不在於造王者不夠多，而是沒有稱頭的王去帶領國民黨重返執政。他說，朱立倫有當王的條件，後續就要看有無辦法醞釀出氣勢，但朱立倫的弱勢就在於經營黨員不夠深入，過去並沒有拉拔自己的人馬進入黨務系統；江啟臣則擁有現任優勢，在封閉的黨內選舉還是需要靠人頭大戶、黃復興系統動員，從來沒有黨主席是靠空戰選上的。李正皓說，江啟臣可以透過黨務系統層層把票動員出來，且黃復興黨部主委是江啟臣任命，在黃復興方面也有一定優勢，只是江啟臣最大的問題就是所謂的改革成績單會被打上問號，挑戰者可以畫大餅、談夢想，但現任者就比較容易被質疑改革成果。