房地合一高稅率抑炒房？63.13%民眾表示悲觀
記者張志康/綜合報導
2021-03-17 17:04:43
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於3月14日到17日，針對行政院推動房地合一稅2.0一事進行調查。有61.13%的民眾對於房地合一稅2.0能夠有效抑制炒房表示悲觀。
3月11日行政院會宣布通過房地合一稅2.0草案，這次的修法主要在於修正「短期持有」的定義，並將短期持有的稅率拉高至45%。從枱面上來看，應該可以有效壓抑投資客短期持有後出售的意願。但對於這項措施，有61.13%的民眾卻沒有什麼信心，認為對於打擊炒房，恐怕沒有什麼用。另外，雖說草案中明列自住買賣、個人以自有土地與建商合建分回房地交易、建商興建房屋完成後第一次移轉的房地交易、個人調職，或因房地產被強制執行等非自願因素售屋都可適用排除條款，稅率適用20%。但仍然有51.59%的民眾擔心自用住宅換房可能會受到連帶影響。在行政院公布通過房地合一稅草案後，在野黨紛紛抨擊打抄房玩半套，並提出囤房稅修法。行政院發言人羅秉成表示，推動囤房稅可能導致房東轉嫁給房客，殃及無辜。政府曾試算，若持有逾4戶適用囤房稅，可能受影響承租戶達78萬戶。對此，有63.96%的民眾認為，若囤房稅開徵，則房東勢必會將新增的稅負轉嫁到租金上，反而導致租金上漲。但也有33.92%的民眾認為，其實可以透過配套措施，如租金實價登錄等，控制房東任意漲價。有趣的是，當問及民眾是否會擔心政府的打炒房政策，可能會導致擁有房產的民眾資產縮水時。竟有高達80.92%的民眾表示完全不擔心。若與前述民眾對打炒房政策信心低落的態度交叉來看，更可以證實民眾對相關打炒房措施並沒有抱持太多的心理期待。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2,264人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。