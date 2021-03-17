帛琉首發團反應熱烈！破400人預約 旅遊業者估團費7萬起
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-17 17:06:50
台灣與帛琉首發團即將在4月1日啟航，成為亞太地區互開邊界的首例，對於旅遊泡泡成形，有旅行社業者搶先推出「旅遊泡泡專區」，提供有興趣的民眾進行預約，初步統計已有400人填寫，預估出團費用將會較疫情前調高一倍，落在7萬至9萬元之間。
中央流行疫情指揮中心今（17）日在記者會上宣布，台帛旅遊泡泡首發團於4月1日出發，對於台帛的旅遊泡泡成形，雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，雄獅對於逐步解封國境樂觀其成，政府政策開放到哪裡，雄獅就做到哪裡，一切依照疫情指揮中心及主管機關觀光局的規定辦理。雄獅表示，雄獅旅遊網在12日就已先增設旅遊泡泡專區，讓有需求的旅客可先行填寫表單預約，且不需收取訂金，目前初步估計已有超過400人的預約單，目前規劃是自4月1日起每週四出發的4天與每周日出發的5天的兩種行程可選擇，價格方面仍待其相關內容確認後，才能明確估算，預估旅遊費用可能會較疫情前調漲一倍，約在7至9萬元之間。在行程安排方面，雄獅指出，帛琉為國家地理雜誌評選為一生必去的50個景點之一，夢幻的海底景色以往也吸引不少的潛水者前往，首波帛琉行程將主打海上活動，包括世界海景七大奇觀的大斷層、無毒水母湖、藍色鹿角珊瑚群、百年巨型大干貝城等，更有機會親眼看到顏色斑斕的熱帶魚、魟魚或大海龜在身旁悠遊穿梭。而5天的行程更將前往帛琉最大的最島嶼－北島來趟深度之旅，島上主要為森林、雨林與火山地形，也是帛琉當地文化的發源地，能細細品味帛琉的世外桃源純淨之美。此外，旅遊電商平台KKday也搶先在官網推出「帛琉旅遊泡泡夢想包」活動，可先支付99元就能抽帛琉首發團行程，目前約有千人訂購；易遊網日前積極籌備相關行程，最快本周五相關網頁將會上線，預計規劃4至5天團體行程，而行程銷售部分，則待票價、機位數、指定景點等相關內容確認並完成送審，才會開始進行販售。易遊網也稱由於票價、地接遊程、檢測費用等成本增加，預估團費會比以往增加1倍以上。