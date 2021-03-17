搶攻旅遊泡泡商機 業者辦帛琉旅展先帶民眾偽出國
記者陳致宇／台北報導
2021-03-17 17:08:03｜2021-03-17 17:08:06
台灣與帛琉旅遊泡泡成形，旅遊也早已開始準備銷售相關行程，預估旅遊費用可能會較疫情前調漲一倍，4日或5日行程落在7至9萬元之間，但還是接獲超過400人以上的預約詢問，反應相當熱絡，為宣傳帛琉旅遊，業者研擬在3月底於亞洲廣場大樓舉辦帛琉旅展，甚至不排除邀請帛琉總統惠恕仁擔任剪綵嘉賓。
新光醫院副院長洪子仁表示，計畫在3月底前利用亞洲廣場大樓1樓空間，舉辦帛琉旅展活動，透過旅行社及帛琉觀光局合作，向民眾推廣帛琉旅遊，讓大家了解帛琉美麗的風光，如果有機會的話，也想邀請帛琉總統惠恕仁擔任剪綵嘉賓。至於行程規畫方面，東南旅行社副總經理蔡淑婷指出，主要還是以水上活動為主，也會做一些比較新的變化，但內容還要等到與主管機關研議後才能確定，住宿則會安排在帛琉老爺大酒店，未來飯店將會只接待台灣團客，避免與當地民眾接觸，價格則是與疫情前差不多，但因為航空公司的機票價格尚未公布，因此無法預估團費有多少。蔡淑婷坦言，消息一公開後就有接到不少詢問電話，但4/1出發「真的很趕」，加上還不清楚首發團機位能分到多少，因為銷售宣傳重心會放在第二團、第三團以後，也會有多一點時間調整行程內容，甚至還可以將團費再壓低一點。