中市違章工廠暴增 議員要求市府拿出魄力杜絕非法
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-17 18:00:00
台中市議會臨時會今(17)日專案報告中，議員王立任針對「台中市執行工廠管理輔導法成效檢討與策進」專案報告內「2016年5月20日以後新增未登記工廠管理成效」表示，市府應更積極作為。他指出，中市列管的新增未登記工廠數對比經濟部列管以及谷哥地球航照圖都明顯偏低許多，而目前台中市列管的20間新增未登記工廠只有一間自行拆除，拆除效率極低，市政府應當拿出魄力杜絕非法工廠繼續興建。
王立任表示，經發局在專案報告中指出2016年5月20日以後新增未登記工廠有列管20間，明顯偏低許多。根據經濟部數據顯示台中市從2016年5月20日以後新增未登記工廠至少有226間，而台中市政府掌握20間，只有8.8%。另外透過谷哥地球航照圖隨機挑選台中市一塊地就對比出從2016年11月到2020年11月，4年內至少增加疑似違章工廠56間，但市政府只列管20間新增未登記工廠，根本是怠惰以及放任問題不管。王立任指出，「工廠輔導管理法」在2019年修法後，第28-1條指出「2016年5月20日以後新增未登記工廠應即依法停止供電、供水及拆除」，但是目前遭列管的20家新增未登記工廠卻只有2家被斷水電，1家自行拆除，拆除比例極低。而經發局在專案報告內自詡執行查處高達百分之百其實只是自我感覺良好，並未認清該問題嚴重性。雖然「工廠管理輔導法」修法後上路已一週年，但很明顯的新增未登記工廠還是日益成長。然執行拆除的責任在於地方政府，希望市政府不要在吹噓自己的成績，尤其在2019年10月台中大雅2名消防員殉職的地點就是農地違章工廠的前例下，趕緊擴大列管並拆除剩下的206間新增未登記工廠，以示政府杜絕違法的決心，展現魄力守護農地，也不要讓更多消防弟兄為了幫違章工廠滅火而讓憾事再發生。經發局表示，經查經濟部的列管及清查資料，台中市105年5月20日後疑似新增未登記工廠約有120家，經市府現場稽查，其中20家確屬新增未登記工廠，已立即依「工廠輔導管理法」停止供電、供水，目前1家已依法拆除、2家已自行拆除、17家已勒令停工，執行查處率達100%，其餘100家非屬工廠建物已由經濟部移請內政部依規續處。