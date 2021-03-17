通路業者續拚宅經濟 高雄義享新亮點搶進駐找商機
記者許家禎/台北報導
2021-03-17 17:11:39
去（2020）年受到疫情衝擊，宅經濟發酵，上櫃貿易百貨股集雅社雖受影響，但回顧去年，電視與冷氣空調卻是三、四月成長最多。展望今年持續看好宅經濟繼續展店，同時也將進駐義享時尚廣場，預計3月20日開幕，希望今年底前能突破60家店。無獨有偶，三星看準南台灣消費實力，同樣選擇在義享時尚打造首家全品體驗館，兩大廠商都期盼屆時集客效應發酵帶出好佳績。
義享天地A館將於3月20日試營運，家電通路商集雅社也將進駐，是繼今年3月初設櫃在台北大葉高島屋外再一據點，另外台北京站時尚廣場小碧潭店也預計4月底前開幕，總計屆時將有55家店。公司也預計今年底前能一舉突破60家店，同時全年也估有3家新的商用工程街邊門市開幕。集雅社目前營收三大來源包括百貨購物中心與街邊店、電商平台與B2B的商用工程（專做商用場域之空調與音響設備），其中百貨購物中心營收占近80%、電商占13%。今年將持續拓點，百貨店面部分希望年底前突破60家，商用工程部分，原本就有高雄2家、台南與嘉義各1家，今年也預計沿著高鐵從南往北開，估彰化、台中、苗栗都有據點，希望透過持續展店，推動營運向上攀升。高雄義享時尚廣場即將開幕，集雅社指出，該廣場位處於北高雄精華區，結合購物廣場、國際酒店、企業商辦、電影院及室內數位娛樂場為一體。同時廣場也有全台首家三星全品體驗館，標榜智慧生態圈、跨品一站式的體驗館估將帶來人潮，期盼集客效應發酵，而店面也將趁勢推出多重優惠，如滿三千送兩百、銀行刷卡好禮、滿萬送千等。集雅社指出，目前除了百貨購物中心與街邊店外，電商平台與商用工程也是公司積極展店的方向。希望未來5到10年內，百貨購物中心營收與店商和商用工程營收能各占一半，至於今年表現，營收與獲利希望能超過去年成績。法人表示，集雅社109年合併營收為新台幣28.86億元，YOY 21.31%，EPS3.15元；1-2月累計合併營收為新台幣5.26億元，較去年同期成長29.75%。以市場趨勢以及未來的展店計劃來看，該公司在營收表現上，可望如去年般的氣勢，朝雙位數成長挺進。其實，在台灣疫情控制得宜，零售通路實體店面不斷拓張的所在多有，集雅社不僅持續展店也增加電商平台，希望串聯線上線下。而三星看好南台灣消費實力，此次也大舉進駐高雄義享時尚廣場，尤其近年智慧生態圈概念逐漸普及，消費者對跨品類裝置的需求增加，業者也希望打造行動通訊與生活家電一站式購物滿足消費者。無獨有偶，看好宅經濟，三創生活園區即日起至4月14日舉辦特展，以創作者自由思維的科技生活空間為主題展出，現場還有輝葉按摩椅與HYD品宅趣、Defleur美容保養品及Kidmory母嬰用品以「未來優居」為主題概念展、特斯拉Wall Connector搭配新版Model 3呈現最新電能科技及「HARLEY-DAVIDSON品牌限定館」。