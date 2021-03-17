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美日2+2會談警告中國威脅　北京：狼狽為奸

中央社

2021-03-17 17:47:59

美國 日本 美日關係/美日2+2/布林肯（Antony Blinken）及奧斯汀（Lloyd Austin）
▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在日本首相官邸發表談話。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者繆宗翰北京17日電）美日2+2高層級會談會後聯合聲明點名中國「脅迫與破壞穩定行為」，並提出警告。中國外交部發言人趙立堅今天對此批評美日「狼狽為奸」，中方已提出嚴正交涉。
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中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，趙立堅回答媒體提問時聲稱，美日聯合聲明「惡意攻擊中方對外政策，嚴重干涉中國內政，妄圖損害中方利益」。中方對此強烈不滿，堅決反對，並已分別向美日雙方提出嚴正交涉。
趙立堅又說，中方強烈敦促美日「立即停止干涉中國內政，立即停止針對中國的小圈子，立即停止破壞地區和平穩定的大局。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身主權、安全和發展利益」。
他宣稱，中國在台灣、涉港、涉疆、南海、釣魚台等問題上的立場是一貫的、明確的。這些議題「都是中國內政，不容任何外國干涉」。
趙立堅並聲稱，中國對南海諸島及其附近島嶼，對釣魚島及其附屬島嶼（釣魚台列嶼）「擁有無可爭辯的主權」。
他接著指稱，美國常年派軍機軍艦在南海開展軍事演習和抵近偵察，「大搞炫耀武力、脅迫威逼的正是美國」。
趙立堅又說，「日本為滿足阻遏中國崛起復興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國的戰略附庸，不惜背信棄義，破壞中日關係，不惜引狼入室，出賣本地區整體利益。這種做法令人不恥，不得人心」。
對於18日將舉行的美中高層會晤，趙立堅今天則說，中方也將透過這次對話表明中方的有關立場，「相信美方對中方維護主權、安全、發展利益的決心是很清楚的」。
他並重申，希望雙方能夠透過此次對話，按照中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）在除夕通話中所達成的共識，相向而行，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。
美國與日本的外交與國防首長16日在東京舉行2+2高層級會談，會後聯合聲明除就中國「脅迫與破壞穩定行為」提出警告，並特別提到台灣海峽和平穩定的重要性。（編輯：邱國強）1100317
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