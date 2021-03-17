搭改名「鮭魚」風潮 新北陳男打破全國最長名字紀錄
記者陳志仁／新北報導
2021-03-17 17:46:32｜2021-03-17 19:02:49
連鎖壽司店近日舉行諧音的優惠活動，只要名字與「鮭魚」兩字同音同字，就可享免費的優惠，導致有不少的民眾瘋改名字；新北市政府民政局表示，截至今（17）日的下午4點止，共有26位新北市民改為「鮭魚」，其中23位男性、3名女性。
民政局指出，81年次的陳先生因與他人同姓名，特到中和戶所改成「陳愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共34字，也打破全國最長名字的紀錄；此外，就讀北部國立大學3年級的女大生，今日中午到板橋戶政事務所改名叫「李鮭魚」，想跟男朋友跟朋友一起共享，爸媽都知道，也沒說什麼，打算19日就改回本名。民政局說，根據「姓名條例」第9條的規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一機關、機構、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同者。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同者。三、同時在一直轄市、縣 (市) 居住六個月以上，姓名完全相同者。四、銓敘時發現姓名完全相同，經銓敘機關通知者。五、與經通緝有案之人犯姓名完全相同者。六、命名文字字義粗俗不雅或有特殊原因者。民政局提醒，因「文字字義粗俗不雅或有特殊原因」，並無統一裁量標準，只要民眾向戶所提出改名申請皆會受理，不過市民一生只有3次改名的機會，改名前務必三思。