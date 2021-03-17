名家論壇》鬼才阿水／從壽司郎的鮭魚之亂看誰是得利者
文/鬼才阿水
2021-03-17 17:50:14｜2021-03-17 17:50:25
來自日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期宣布推出優惠活動，只要名字中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」的發音即可享九折，有「ㄍㄨㄟㄩˊ」的發音即可五折，如果名字中直接有「鮭魚」二字，直接享有全桌免費，一開始時許多人認為難度太高，批評店家沒誠意，如今網路上卻傳出有多位民眾直接去戶政事務所改名，將自己的名字內加入鮭魚二字，享受大餐，但實際上賺到的是誰呢？
行銷活動的目標在於受到廣泛的討論。根據目前的法規，每個人能夠修改名字的次數為三次，如果你更改為特定名字後又改回來，就消耗掉兩次的機會了，因機會難得，加上普遍大家認為名字也會連帶影響運勢，願意用這樣的機會換取餐點的人數普遍不會太高。果不其然，網路上出現了勇者的蹤影。看起來店家可能會因為這個人犧牲自己的兩次改名機會，而蒙受數百元的損失，但正因如此，光是網路上的不斷討論，媒體的爭相報導，這換來的曝光效益，可能是店家自己投放數百萬的廣告費都無法觸及的廣度。消費者與壽司郎的互相結合，造就了雙贏的局面。消費者在選擇時總有一個習慣，會在眾多的選擇清單中，優先選擇自己熟識或是聽過的品牌，而今天壽司郎的行銷活動，讓店家名字成為耳熟能詳家喻戶曉的品牌，就連我都特地為了他寫了一篇文章討論。下一次朋友聚會時，如果大家在思考要吃些甚麼時，「壽司郎」這個名字就成為大家願意考慮的選項之一。品牌在被消費者認知的過程，會歷經三個階段。一、被看見尋求曝光，永遠是第一優先也是最困難的一件事，在現在的選擇眾多時，品牌會用盡各種方式尋求被消費者看見的機會，無論是電視媒體廣告，網路KOL的推薦等，都是相同的目標。二、被信任當產品或服務有了先行者去體驗後，他們的迴響便成為後續的使用者是否會願意加入的關鍵，而許多店家也都選擇去尋求有影響力的人作為優先體驗與曝光，例如透過藝人光環的加持，或是網紅的自身體驗，來讓大家信任這是值得的。有時候也會透過專業形象的包裝結合，例如「醫師 - 藥品 / 營養食品健康食品」「藝人 - 各式產品推薦」三、成為忠實支持者消費者是具有回購效益的，一旦了解品牌也願意再度光臨後，便會成為忠實的支持者，不只自己願意不定期的回購外，也會願意推薦給身旁的朋友，這對品牌的效益加成是相當高的。但特別注意，一旦發生重大疏失時，這些忠實支持者也可能瞬間轉變成為黑粉，這帶來的傷害與效益是更高的。最後，不要覺得店家蒙受損失，成功的行銷就是用最少的預算，達到最高的討論度與曝光。這次絕對是相當成功的教科書案例。●鬼才阿水／網紅作家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com