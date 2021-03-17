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泰籍男星13歲前往韓國　韓團成員背後辛酸一次看

四方報/綜合報導

2021-03-17 18:12:15｜2021-03-17 18:13:52

Bambam
▲（圖／翻攝自Instagram／＠bambam1a）
出生在泰國曼谷長大的BamBam，10歲奪得街舞冠軍，13歲一個人遠赴韓國踏上尋夢之旅，15歲參演電影《追凶》，17歲以組合GOT7成員出道。成長自一個充滿愛的華裔家庭，家中有媽媽、大哥(Beer)、二哥(Bank)和妹妹(Baby)，因為爸爸車禍早逝，BamBam四兄妹從小就是由媽媽獨自撫養長大的。BamBam的名字是祖母取的，是希望BamBam能像動畫片《摩登原始人》的「Bamm-Bamm Rubble」一樣強壯。
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BamBam的媽媽是韓國歌手Rain的粉絲，在媽媽的影響下，BamBam從小也對K-pop產生了濃厚的興趣，還曾加入”We Zaa Cool”舞團（同團成員還有Blackpink的Lisa），到處參加比賽和表演。
2007年，BamBam在”Rain Cover Dance”比賽中奪得了冠軍，還因此被韓國JYP公司的星探挖掘，2010年正式加入JYP，展開了約3年半的練習生生涯，最終在2013年成功以組合GOT7成員出道。
作為組合GOT7裡唯一的泰國成員，13歲就獨自一人遠赴異國打拼，這樣的決定不是每個人都能做到的。當被問原因的時候，除了對舞蹈的熱愛，BamBam曾說，希望能賺大錢，減輕媽媽的負擔。
BamBam在組合裡是舞蹈擔當，能駕馭各種風格的舞蹈，無論是節奏感強烈的男團舞蹈還是性感嫵媚的女團舞蹈，他都能很好地詮釋。從剛出道的小男孩，到如今的廣告小王子，之所以能站到這麼高的位置，全靠BamBam的上進與努力。而且BamBam是出了名的寵粉，對於喜愛的粉絲，他一直都懷有謙卑和感激之情，也難怪能成為知名的實力派偶像。
 
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