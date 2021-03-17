內幕／不好吃退錢 疫苗秘密會議後藍喊不機密退簽切結書
記者胡宥心／台北報導
2021-03-17 18:23:07
立法院社會福利及衛生環境委員會今（17）日上午召開史上第一次機密會議，請衛福部長陳時中報告疫苗採購事宜，時間達一小時，接著再開放立委公開質詢。
據瞭解，因為衛福部沒有召開機密會議的經驗，為了順利完成國民黨籍召委陳玉珍安排的機密會議，衛福部事前還特地找經常開機密會議的國防部「討教」經驗和議程安排，包括委員需在開會前必須簽切結書保證不透露會議內容及相關資料及會議鋪陳。有趣的是，過去國防部開機密會議，都會安排一個「養機場」，讓與會人員、立委依序放置手機，確保與會者不會在會議途中錄音、拍照，但衛福部沒有這種配置，只好很陽春用牛皮紙袋取代專業養機場，還回手機時也一一唱名，好像老師分發考卷。據瞭解，會中國民黨立委一直試圖要了解疫苗的價格與期程，但衛福部長陳時中依行政職權堅守立場，不願透露，他僅強調，一但違約恐會危急國家疫苗取得，希望委員諒解。不過國民黨立委對於這樣的說詞，無法接受。會內還有個有趣插曲，會議開始陳時中在唸書面報告時，國民黨立委鄭麗文不耐打斷稱，「你這個都照念根本不用報告，也不機密！」最後陳玉珍才出面裁示請陳時中再讀兩分鐘就結束。因為陳時中顧及國家取得疫苗機密和敏感度，無法透露太詳細內容，一度引發藍委不滿，會議採舉手交互詢問方式，終於結束一個小時的秘密會議，不過，有位中南部藍委聽完後非常不滿，立刻舉手批：「你講這些根本不機密，我要拿回我剛剛一開始簽的保密切結書！」國民黨立委聽完紛紛附和，還一度揚言要提「收回切結書」的臨時提案，讓會內不少人感到傻眼。