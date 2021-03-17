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勿忘李明哲！民團「為自由而騎」籲恢復探視權

新頭殼newtalk

2021-03-17 19:38:32

▲ （圖／新頭殼）
▲ 「李明哲救援大隊」今（17）日發起「為李明哲自由而騎」行動，呼籲中國恢復李明哲家屬的探視權，盡快公布李明哲釋放日期。（圖／新頭殼）
台灣NGO工作者李明哲2017在中國被「被認罪」，以「顛覆國家政權罪」判刑5年，在李明哲被捕4四周年前夕，「西藏台灣人權連線」、「李明哲救援大隊」今（17）日發起「為李明哲自由而騎」行動，呼籲中國恢復李明哲家屬的探視權，盡快公布李明哲釋放日期。
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主辦單位說明，「藏台連線」自2015年開始主辦「為西藏自由而騎」（cycling for a Free Tibet）行動，每年在310西藏抗暴日前藉由騎腳踏車沿途短講的方式，讓社會大眾了解西藏面臨的處境。除了西藏議題外，也延伸為自由而騎，Cycling具循環、不止的意思，過去也藉由這個活動聲援過李明哲、中國維權人士，同時也討論台灣的228，表示為自由不斷發聲。
3月19日是李明哲被捕4周年，「藏台連線」規劃、「李明哲救援大隊」（包括國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會、台灣人權促進會、台北市文山社區大學等）今天展開「為李明哲自由而騎」行動，高喊「言論自由無罪，立即釋放李明哲」等口號。
「為李明哲自由而騎」從李明哲當時的工作單位文山社區大學出發，騎到自由廣場，途經台灣大學、師範大學，沿途短講、發放聲援李明哲相關資料，呼籲各界關切李明哲在獄中的健康狀況、通訊權利，同時呼籲中國政府盡快公布李明哲的釋放日期。
台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，李明哲預計應在2022年被釋放，但因中國司法不獨立、不透明，家屬至今無法拿到判決書，也無法預知真正的釋放日期，這是在任何民主國家都無法想像的事，只有在中國極權統治、違反人權、不顧公平審判原則才會發生。
文山社區大學校長鄭秀娟指出，李明哲被中國判刑關押後，家屬在民間團體聲援下，才獲准每個月可探監一次，但中國自去年1月初起，就以疫情（COVID-19）為由，拒絕家屬探監、通訊，連打電話、寫信回家也不行，家屬、民間團體去年展開抗議行動後，去年中國才准李明哲3月底寫信回家，家人遲至5月才收到，但從此就再也沒有李明哲的音訊。
鄭秀娟說，李明哲被關押這3年期間，身體已開始出問題，非常令人擔心，呼籲中國政府應給予李明哲基本人權，讓家屬可以前往探視、通訊。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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