屏東縣萬巒廢棄木材回收廠火警 預計19日開挖完撲滅悶燒
記者黃正忠／屏東報導
2021-03-17 20:30:33
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消防局表示，13日凌晨3時33分接獲民眾報案表示，萬巒鄉南進路一處廢棄木材回收場發生火警，立即派遣萬巒、潮州、內埔、竹田分隊前往救援，初期指揮官到達後回報現場火勢猛烈蔓延迅速，立即加派萬丹、崁頂、麟洛、新埤、龍泉分隊水庫車前往支援。同時也聯絡環保局派員到場勘察，由於現場堆積大量廢棄木材搶救不易，立即調派怪手開挖並搭配水線射水，歷經7個多小時將火勢控制。消防局指出，由於大量易燃木材堆積悶燒面積約3000坪、高約3層樓，目前現場火勢已控制，但仍持續悶燒，本案發生迄今，每日出動怪手4台以上、消防人車10車30人，總計出動怪手約14車次、消防車輛54車、警義消178人，並視狀況增派，預計2日內全面開挖完畢。
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