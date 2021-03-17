是否支持重啟核四？侯友宜：核安永遠擺第一位
記者陳志仁／新北報導
2021-03-17 19:38:14
藻礁公投議題的持續延燒，國民黨甚至提倡以重啟核四取代三接，民進黨祕書長林錫耀日前在公開場合反問新北市長侯友宜，面對8月28日的重啟核四公投案，要投同意還是不同意？侯友宜今（17）日受訪時回應，「沒有能力處理核廢料，就沒有能力用核電！」
侯友宜強調，他的立場到現在都沒有改變過，「沒有能力處理核廢料，就沒有能力用核電！」核安永遠是擺在第一位；尤其新北市面臨的最大困境，就是核廢料何去何從，不論是誰在執政，都要告訴新北市民，核廢料存放40年不會擺在新北市，40年過後，現在核一、核二廠即將停役，到底未來核廢料還會不會放在新北市？侯友宜認為，中央是有權限處理核廢料的最重要單位，中央應該要很清楚的告訴新北市民，核廢料是不是會永遠放在新北市？或未來會放在哪一個地方？有什麼作法，應該很清楚讓新北市面對未來核廢料的何去何從，才能跟中央共同面對問題；因此，「核廢料沒有解決，怎麼能用核電呢？」這些是我們面臨到的問題，大家要一起面對原有存在的問題，共同解決。民進黨新北市黨部主委何博文則表示，最近重啟核四公投引起大家廣泛的討論，質疑侯友宜不斷抱怨新北市不要核廢料，但不知道侯友宜是不是忘記，國民黨執政時，在台灣蓋了四間核電廠，現在還支持核四重啟公投，讓新北市承擔更多風險及核廢料問題？如果侯友宜要讓人民安居樂業、免於核災的威脅，就應該站出來，向黨內同志呼籲一起反對核四重啟公投！