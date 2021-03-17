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跟風鮭魚改名熱　南部三首長比誰名字長

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-17 19:52:02

高雄市長陳其邁（中）、台南市長黃偉哲（左）、屏東縣長潘孟安（右）這次不拚肉燥飯，改拚誰的名字更長。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁（中）、台南市長黃偉哲（左）、屏東縣長潘孟安（右）這次不拚肉燥飯，改拚誰的名字更長。（圖／記者鄭婷襄攝）
迴轉壽司品牌「壽司郎」推出活動，只要名字有「鮭魚」同音同字者，今（17）日、明（18）日兩天，就可免費用餐，沒想到竟意外掀起一波「鮭魚」改名潮，高雄市長陳其邁今日也臉書自稱「陳石斑」，沒想到吸引到台南市長黃偉哲說「在下黃鮪魚」，屏東縣長潘孟安則不甘示弱地說「潘鮭魚旗魚飛魚黑鮪魚龍膽石斑孟安」簽到。
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全台掀起一波「鮭魚之亂」，高雄市長陳其邁則在網路發文說，我叫「陳石斑」，改名吃鮭魚？真正好吃的在高雄。很多朋友都在敲碗，高雄怎麼還沒貼鮭魚文？別急，最強的魚、最內行的吃法，就是在高雄！肉細軟嫩的石斑魚一出馬，不管什麼魚，都得服氣，並貼出多張石斑魚做成的美食照片，要讓網友流口水。
▲高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安跟風鮭魚改名熱，名字一個比一個還要長。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安跟風鮭魚改名熱，名字一個比一個還要長。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
陳其邁更不忘推銷高雄水產品，提出快速方便吃鮮魚的小撇步，大家免出門、免改名、更不用算還有幾次改名機會，高雄首選電商平台網站上訂購，就可以有最新鮮、最實在的高雄水產品，直送到你家！
而這篇臉書貼文也吸引到台南市長黃偉哲和屏東縣長潘孟安留言，台南市長黃偉哲說「在下黃鮪魚」，卻被網友戳穿「你上午不是才改：黃虱目魚」，黃偉哲則說「虱目魚是工作、鮪魚肚是生活」，沒想到屏東縣長潘孟安一出場就是超長的「潘鮭魚旗魚飛魚黑鮪魚龍膽石斑孟安」簽到，陳其邁也不甘示弱地回應「陳龍虎石斑龍膽石斑鮪魚花枝驢魚」報到，讓網友們笑翻「名字越來越長囉」、「請加上香菜」、「直接揪團吃」。
▲高雄市長陳其邁推銷高雄的龍膽石斑魚排。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁推銷高雄的龍膽石斑魚排。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
 
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