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孫協志被催婚夏宇童　王仁甫補刀：結過了！

記者羅凌筠/宜蘭報導

2021-03-17 22:00:00

▲孫協志被催婚。（圖／中視）
▲孫協志被催婚。（圖／中視）
季芹、趙孟姿今（17）日擔任《飢餓遊戲》嘉賓，從「家眷團」中不見夏宇童，唯獨孫協志落單，王仁甫笑說：「孫協志這次是來實習的。」被問到什麼時候換孫協志結婚？王仁甫補上一句：「你忘了他結過婚？」
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▲王仁甫暗嗆王少偉。（圖／中視）
▲王仁甫稱小刀最不成熟。（圖／中視）
同樣是5566成員的小刀，最近加入與《飢餓遊戲》同時段的《全明星運動會》，許孟哲開玩笑說：「自從他加入後，他傳訊息我就不回了。」其實2個節目大相逕庭，很難相比，「就像以前有人拿5566和五月天比一樣」，王仁甫還打趣：「小刀是我們之中最不成熟的。」讓上節目自稱最成熟的王少偉躺著也中槍。
▲王仁甫（左起）、季芹、孫協志、趙孟姿、許孟哲合體。（圖／中視）
▲王仁甫（左起）、季芹、孫協志、趙孟姿、許孟哲合體。（圖／中視）
談及《飢餓遊戲》最近將打造全新主持陣容，孫協志透露：「其實小刀說過，如果節目願意要他，他可以拿很低的價錢，我們都以為他在開玩笑。」但因為是要加2位女主持人，王仁甫笑說：「那希望小刀做一點『改變』了。」
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