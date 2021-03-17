孫協志被催婚夏宇童 王仁甫補刀：結過了！
記者羅凌筠/宜蘭報導
2021-03-17 22:00:00
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同樣是5566成員的小刀，最近加入與《飢餓遊戲》同時段的《全明星運動會》，許孟哲開玩笑說：「自從他加入後，他傳訊息我就不回了。」其實2個節目大相逕庭，很難相比，「就像以前有人拿5566和五月天比一樣」，王仁甫還打趣：「小刀是我們之中最不成熟的。」讓上節目自稱最成熟的王少偉躺著也中槍。
談及《飢餓遊戲》最近將打造全新主持陣容，孫協志透露：「其實小刀說過，如果節目願意要他，他可以拿很低的價錢，我們都以為他在開玩笑。」但因為是要加2位女主持人，王仁甫笑說：「那希望小刀做一點『改變』了。」
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