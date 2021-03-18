Apple慘遭性騷擾 公車之狼夏天穿羽絨衣偷摸
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-18 09:00:00
Apple（黃暐婷）在《WTO姐妹會》談到慘遭性騷擾經驗，她透露自己曾遇過公車之狼，記得那次是夏天，她還是學生，搭公車回家路上，一位穿羽絨衣的男生上車就坐她旁邊，對她伸出魔爪。
Apple說對方羽絨衣很大件，蓋到她的腿，「明顯感覺到外套裡的手從我大腿滑過去，我還想說會不會是為了抓外套，不小心碰到？看了對方後，對方也一臉若無其事，我就繼續玩手機，想不到，後來他就直接用手抓我大腿！我根本來不及反應，他就跑下車了」。 節目中，眾人討論起女生該如何保護自己，才不會吃虧？來自香港的來賓Jenny表示，自己也曾在台灣搭公車時遇到變態，「當下我準備好要『葉問上身』使出防身術，在大聲喝斥對方『幹什麼！』立馬嚇跑對方，成功阻止被侵犯。」
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