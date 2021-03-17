湊足8千萬現金　遠航張綱維交保獲釋

（中央社記者沈佩瑤新北17日電）遠航董事長張綱維今天獲台北地院裁定新台幣1億元交保停押，其中8000萬元現金保證金、2000萬元人保。他傍晚步出台北看守所時向媒體吐苦水，辯稱他是被害人、絕無掏空等情事。
張綱維今天傍晚6時許於台北看守所被釋放，看到媒體守候，他態度相當配合，不但主動開口受訪近10分鐘，並強調自己坦蕩蕩，想問什麼就問，以後就是低調過生活。張綱維表示，半年前的準備庭，檢察官就已認同遠東航空獨資，既然遠東航空是私人公司和財產，怎麼會有掏空和財報不實，況且也沒有任何一個受害人。他說，108年因大環境經濟狀況對航空旅遊業不好，他借給遠東航空8.5億元，當時財務吃緊，詐騙集團找上門聲稱有投資人，他付了5000萬、6000萬元費用，結果時間到了，卻未見任何入資，導致僅2000萬元就跳票，引發連鎖效應，盼檢察官主動積極偵辦真正加害人，以免又有其他受害人出現。張綱維表示，法院叫他跟遠東航空和解，但那是他的公司，他要跟自己和解又不被接受，實在不知從何說起；他認為說他犯罪「說不過去」，因為被害人是遠東航空，遠東航空是他的，到底鬼打牆什麼，搞不清楚怎麼回事。他直呼被羈押將近1年時間「非常委屈」，法官半年來不開庭，讓他每天日夜煎熬，作夢都夢到自己委屈。談到罹癌病重的母親，張綱維語帶哽咽表示，母親肺腺癌第4期還能控制住，感謝上天對他還有點厚愛；母子兩人相依為命多年，若非母親，他早就不想活了，也感謝多位朋友花了半年時間湊齊交保金。張綱維被控侵占遠航公司新台幣13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，台北地檢署去年7月依違反證交法、民用航空法等罪嫌起訴張綱維，並求處重刑。北院去年10月裁定1億元（8000萬元現金保證金、2000萬元人保）交保停押，但張綱維覓保無著而羈押至今。（編輯：李錫璋）1100317