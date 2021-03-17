NOW辯風向／IQ跟EQ哪個比較重要？小豬嘆：靠情商活不久

事實上英國媒體曾做過統計，全球 IQ 平均最高的國家，台灣以平均104在榜單中名列第三，只輸給日本的105、南韓的106。而節目剛開始，主持人阿樂先公布網友投票比例，認為IQ重要的占18%，認為EQ重要的占82%，相差懸殊。申論開始後，IQ方「小豬」黃沐妍更迫不及待的想發言，她也感慨「像我自己就不是聰明的人，但我可以在演藝圈活下來就是靠EQ，只是我認為能在演藝圈的人EQ絕對都在一個水平，這時候IQ就顯得特別重要」，她也舉了眾多網紅圈的例子，認為IQ不高的人終究會逐漸被取代。此外，關閎文也分享職場上的殘酷例子，並認為自己「寧可當不被情緒控管，隨心所欲的聰明人，也不要當卑躬屈膝的可憐人」，此金句一出，瞬間讓主持人宋少卿忍不住大讚，更被說服了。此外，大根也用舉例方式，來證明「EQ是被IQ所控制的」。而EQ方則由左丹奴率先出擊申論，更打臉IQ方大根的所有論點之外，還順道舉例「在現今社會當中，舉凡社會事件我們總是聽到情緒失控殺人，卻不曾聽過因為智商過低失控殺人。所以情商遠比智商來得重要！」節目也進入質詢答辯，IQ方則以「只有EQ笑著笑著就哭了」作為突破點，EQ方則用「社會不是靠智商就能生存」作為反擊。節目尾聲也公布網友最終投票結果，認為IQ重要的比例提升了11%，上升至29%；認為EQ重要的則剩下71%。最後誰來大辯環節，蘿莉塔也代表EQ方回答網友問題，她也感慨的表示，在求學過程沒朋友、媽媽比較寵會說好聽話、EQ高的姐姐，辛酸的成長歷程讓她認為「EQ真的很重要」。網友最終投票結果為IQ方剩下13%、EQ方回升至87%，也讓阿樂笑稱「經過一番鬧劇之後，觀眾也覺得EQ好像比較重要」。《NOW辯風向》於每週三晚間9點在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：潘毅）