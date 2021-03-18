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Line每天收到早安圖超煩？網揭長輩「背後心態」：有洋蔥

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 07:08:31

▲有網友透露，他媽的手機一大早就收到一堆「早安圖」，而讓他訝異的是，竟沒半張重複的！對此，其他網友隨即分析長輩傳早安圖的「背後心態」，滿滿洋蔥。（合成圖／LINE官網、Line畫面）
▲有網友透露，他媽的手機一大早就收到一堆「早安圖」，而讓他訝異的是，竟沒半張重複的！對此，其他網友隨即分析長輩傳早安圖的「背後心態」，滿滿洋蔥。（合成圖／LINE官網、Line畫面）
Line是台灣人使用最頻繁的聊天軟體之一，不論男與老少、公司行號或家庭，許多人都會以此進行溝通。近日就有一名網友透露，清晨5點多，手機就跳一堆通知，打開一看全是「早安圖」，而讓他訝異的是，竟然沒有一張重複的！對此，其他網友立刻分析長輩傳早安圖的「背後心聲」，滿滿的都是洋蔥。
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原PO在PTT八卦板表示，一大早5點多，手機就開始叮咚叮咚，打開一看竟是一堆「早安圖」，厲害的是，還沒有半張重複的！他並好奇詢問大家「是不是有軟體可以搭配圖產生？其實早安圖還算正面對吧？」
▲有網友透露，他媽的手機一大早就收到一堆「早安圖」，而讓他訝異的是，竟沒半張重複的！對此，其他網友隨即分析長輩傳早安圖的「背後心態」，滿滿洋蔥。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友透露，他媽的手機一大早就收到一堆「早安圖」，而讓他訝異的是，竟沒半張重複的！對此，其他網友隨即分析長輩傳早安圖的「背後心態」，滿滿洋蔥。（圖／翻攝自PTT）
此文曝光，網友隨即議論紛紛，「我媽還會自己拍照自己修來傳給朋友」、「我記得社區好像都有老人手機課在教這些的樣子，感覺老人比年輕人還會製圖」、「我每天收不完耶，看久了真的煩」、「就長輩打早安招呼的方式。但年輕人理解為那只是複製貼上」、「傳這種東西的意義在哪？看到已讀確定對方還在？」 「其實我覺得還蠻可愛的哈哈哈」、「早安圖我是覺得沒差，只是同一個人每天同時間發三張以上是怎樣」。
另還有人直指「長輩傳這種圖不是要確認對方怎樣，是要證明自己還存在，然後只要有人傳，大家就開始傳是因為他們會覺得不回應是很失禮的事」、「活到老學到老，其實我真的覺得蠻正面的」、「我爸過世後，媽媽獨居，所以要求她每天傳早安晚安圖，表示她平安，還教了她很久」、「不會啊！算長輩一種表達關心的方式，蠻可愛的，長輩一個一個離開人世你就知道珍貴了」。（編輯：許苡晴）
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