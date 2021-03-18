美中外交高層會談將至！外媒分析：南韓立場左右為難
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-18 06:38:41
美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)，近日在日韓等亞洲國家進行訪問，期間發表不少與中國有關的言論，被認為是為接下來的美中外交高層會晤鋪路，給北京下馬威。不過有外媒分析指出，由於不願得罪中國、影響經濟，南韓對於美國此番要求聯手抗中一事相當為難。
根據《路透社》報導，中國是布林肯及奧斯汀亞洲行的首要議題，希望能聯手亞洲地區的盟友，對抗中國潛在的脅迫和侵略，但中國是南韓最大的經濟夥伴，若是應美國要求，勢必會讓南韓經濟面臨挑戰。此外，南韓總統文在寅正處於任期最後時光，若他想要在兩韓關係上有所突破，就必須有美中雙方的支持。報導也指出，美國與南韓多年來首次同時出現自由派總統，但在與美結盟及對中依賴之間，南韓仍然很難找到平衡，兩面不討好。南韓延世大學中國問題專家魯樂漢說，美韓在氣候變遷、公共衛生與平權等議題上很容易有共識，但在應對中國、北韓甚至日本的雙邊關係上卻存在分歧，不易找到共同點。2017年，南韓就曾因為部署美國薩德飛彈防禦系統一事，引發北京不悅，經濟損失高達75億美元（約新台幣2120億元），經濟成長也折損0.4%；此次拜登政府再祭出抗中論述，雖然不若川普時期強烈，但也讓南韓十分頭痛。