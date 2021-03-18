今晨發布濃霧特報！下週將變天「最低溫13度」
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-18 07:24:58｜2021-03-18 07:27:18
中央氣象局今（18）日表示，台灣東邊水氣稍增，東半部地區及北部山區的降雨機率提升，其中花東地區有局部較大雨勢發生的機率，至於西半部地區則維持晴到多雲的天氣﹔此外，氣象局在今晨發布濃霧特報，台灣西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、臺中及基隆已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗、彰化及新北能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今日至週六（20日）受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚涼，日夜溫差達15度，應。西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生。今日各地氣溫部分，北部落在16至30度，中部落在17至34度，南部落在18至35度，東部則是16至31度。吳德榮預測，下週（21）日清晨鋒面抵達，北部、東半部有明顯降雨，但累積雨量並不多，中部山區亦有降雨機率；「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷。吳德榮提醒，北台週六高溫仍近31度，下週日白天氣溫約僅18度，且愈晚愈冷，當晚沿海平地即降至13度左右，要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。下週一（22日）降雨漸停歇、轉為多雲；仍受「強冷空氣」影響，北台偏冷，其他地區早晚亦冷。下週二(23日)清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴。