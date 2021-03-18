身上哪裡長痘痘最折磨？全場狂曝「奇葩位置」：一笑就痛

每個人長痘痘的時間不一，有些人生理期前夕就會大冒痘，有些人則因作息不正常、空氣汙染、工作壓力，亦或本就屬於油性肌而致痘。然而，近日就有網友好奇詢問大家「哪個位置的痘痘最痛？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛狂曝「奇葩位置」，那就是「鼻孔裡」，不禁直呼「一笑就痛...」

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原PO在PTT女孩板發文談及，大家或多或少應該都有長過痘痘吧，都會乖乖長在臉上嗎？他透露，自己目前耳垂長了一顆深層痘痘...痛死了！他並好奇提問「大家長在最奇葩的位置是在哪裡呢？我聽同學說過他長在鼻孔裡」。

▲有網友好奇詢問大家「哪個位置的痘痘最痛？」結果許多人紛紛狂曝「奇葩位置」，直呼「一笑就痛...」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「屁股，完全坐不下去」、「忍不住想到鼻孔裡的痘痘超痛，還有眉毛痘和人中痘也都痛到不行，之前問過朋友們也都一致覺得這些地方的痘痘特別痛...」「絕對鼻孔裡面」、「鼻孔，一笑就痛QQ」、「耳朵上面戴眼鏡的地方，跟眼睛磨一整天超痛的」、「鼻孔裡，我現在就是，痛爆！打噴嚏、擤鼻涕都流眼淚」、「耳朵！屁股！」「耳朵裡跟腋下」。

另還有許多人直指「人中靠近鼻子」、「鼻子跟臉的交界處痘痘頭很痛！」「人中跟鼻孔之間」、「絕對人中沒有之一」、「下巴最痛，想到就可怕」、「下巴真的睡午覺壓到真的會流淚！」。（編輯：許苡晴）