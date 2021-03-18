西班牙再傳3人打AZ疫苗後血栓！43歲女教師亡
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-18 08:09:07
阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)的新冠疫苗，近日在多國都傳出狀況，最常見的是民眾施打後發生血栓現象，雖然該藥廠和世界衛生組織(World Health Organization, WHO)都聲稱無證據顯示與疫苗有關，但為了保險起見，不少國家都已先暫停施打。歐洲的西班牙17日又傳出3起血栓案例，其中1名女教師死亡。
綜合外媒報導，西班牙的衛生官員週三表示，當局正在調查3例接種AZ疫苗後產生血栓的案例，其中1名死者是西國南部城市馬貝拉( Marbella)的43歲女高中教師，她在接種完AZ疫苗後不久死亡，死因是腦出血，生前並無慢性疾病，當局正在進一步調查是否與注射疫苗有關。報導指出，在宣布暫停使用AZ疫苗之前，西班牙已有975661人注射。目前，歐洲藥品管理局(EMA)仍認為，AZ疫苗的益處超過潛在風險，並堅稱尚無證據將其與血栓的發生連結。不過為了保險起見，也為了增加民眾接種信心，與疫苗有關的不良反應事件，其調查仍在緊鑼密鼓地進行，預計週四公佈結果。世界衛生組織週三也表示，出於對血栓案例的擔憂，專家正在審查有關AZ疫苗的安全性數據，但也建議在結果出爐前不宜過度恐慌，仍能繼續施打。
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