婚後想接媽同住盡孝心！女友怒反對　網「一句話」神建議

男女交往到一定程度後，多半會論及婚嫁。而近日就有一名男網友透露，自己最近開始看房，打算接媽媽同住，沒想到女友卻堅持反對，暴怒直說「如果結婚後你要接媽媽來一起住的話，就不要娶我了」，讓他既為難又無奈，不知如何是好。對此，網友則紛紛給出建議，多數人一致認為「有距離才有美感」。

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原PO在臉書《靠北女友my girl》中發文表示，自己最近開始在看房子，女友說「如果結婚後你要接媽媽來一起住的話，就不要娶我了」，這讓我很苦惱，因為兩位都是我最重要的人，女友陪伴我度過碩班時期煎熬的日子，「她真的很愛我，也從來沒有嫌棄我家境很清寒，更在我熬夜的時候還會煮雞湯給我喝」。

原PO也透露，由於他是單親家庭，又是低收入戶，好不容易順利念完電機碩士，畢業前就被IC設計公司錄取了，心想總算苦盡甘來，工作三、四年，存了點頭期款想要買間房接媽媽來一起住，但女友卻這樣講，讓他懊惱地直問「該怎麼樣讓她放棄這個念頭？」

▲一名男網友透露，自己婚後想接媽同住盡孝心，怎料女友卻堅持反對，對此，網友紛紛以「一句話」神建議。（圖／翻攝自臉書《靠北女友my girl》）

此外，他也提到，「我媽目前跟我大哥住在一起，我大哥是警大畢業的，現役警官，當初他雖然能上四大，但是因為家窮改念警大也放棄了很多，不好意思負擔全壓在他身上，所以想要把媽媽接過來住。」因為實在想無對策，只好發文請益大家「媽媽跟女友兩個人真的都對我很重要，有什麼辦法可以說服她？」

貼文一出，網友紛紛留言「有距離才有美感，一起住就等待婆媳問題出現你再上來發問。如果打算分手，記得下次戀愛前先和女生說你要和媽媽同住。能接受才在一起，不用浪費大家的時間。」「簡單來說就是一個家不能同時容納兩個女主人，婆媳之間真的要有點距離不然會有很多爭議！」「如果媽媽很習慣跟哥哥住了，不一定要接到身邊才是孝順，孝順不是一定一起住才孝順，日常的關心、順從、假日接來小住...很多方法」、「不是住一起就盡孝道」、「距離是美感，你的想法沒錯，女友的想法也沒有錯，說真的住在一起生活習慣的差異，來自不同家庭的差異，想法上面的差異，都不是一朝一夕可以改變的！」

不過，也有人直言「其實我覺得媽媽可以這邊住三個月，然後過去大哥那住三個月，真的喬不攏，也可以互相溝通協調，真的沒有必要一開始把話講死，因為養育之恩真的很重要」、「住的近一點是折衷方案」、「可以選擇住附近，然後常常回去看媽媽、陪媽媽吃飯，孝順父母有很多種方式，畢竟現在住一起，婆媳問題真的挺多的，還是要跟女友溝通看看，為什麼她介意住一起？」（編輯：許苡晴）