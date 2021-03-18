NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國禁台鳳梨後又推農林惠台措施　吳釗燮：老招騙不了人

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-18 09:42:30

▲金鑽鳳梨。（圖／NOWnews資料照）
▲中國禁台鳳梨進口後，又推出農林惠台措施，引發關注。（圖／NOWnews資料照）
中國國台辦昨（17）日發布對台「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，簡稱「農林22條措施」，這是日前中國禁台鳳梨後首度宣布的農林惠台措施。外交部長吳釗燮透過推特推文表示，「這種老套招數騙不了我們的！我們可不傻也沒瘋！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳釗燮推文表示，北京剛剛宣布農林22條措施，企圖吸引台灣企業投資促進中國農業發展。「中國政府禁止進口我們的自由鳳梨，現在又想將我們的農業連根拔起。聽起來是否似曾相識？這種老套招數騙不了我們的！我們可不傻也沒瘋！」
陸委會則表示，中國大陸片面提出「關於支持臺灣同胞臺資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」(農林22條措施)，「名為惠臺、實則利中」，其目的在磁吸臺灣農業人才、資本及技術，協助中國大陸振興鄉村、解決農業發展困境，並作為對臺統戰的手段。
陸委會指出，從現實面來看，中國大陸過去推動的台灣農民創業園、「31條」、「26條」等措施，大多數台商及台灣農民的感受是「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」，只對少數人有利，卻對大多數農業及農民造成傷害，只會使臺灣人民產生反感，並且不利兩岸關係長遠發展。因此，陸方推出再多的「惠台」措施，也難有實質成效。 陸委會提醒國人，若擬利用「農林22條」赴中國大陸投資農林業或進行相關合作，應遵守兩岸條例及相關規定，並注意相關風險，避免損及自身及台灣農業利益。
關鍵字

NOW民調中心

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
48.28%51.72%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
23.53%76.47%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
69.23%30.77%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
6.67%93.33%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀