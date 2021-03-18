中國禁台鳳梨後又推農林惠台措施 吳釗燮：老招騙不了人
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-18 09:42:30
中國國台辦昨（17）日發布對台「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，簡稱「農林22條措施」，這是日前中國禁台鳳梨後首度宣布的農林惠台措施。外交部長吳釗燮透過推特推文表示，「這種老套招數騙不了我們的！我們可不傻也沒瘋！」
吳釗燮推文表示，北京剛剛宣布農林22條措施，企圖吸引台灣企業投資促進中國農業發展。「中國政府禁止進口我們的自由鳳梨，現在又想將我們的農業連根拔起。聽起來是否似曾相識？這種老套招數騙不了我們的！我們可不傻也沒瘋！」陸委會則表示，中國大陸片面提出「關於支持臺灣同胞臺資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」(農林22條措施)，「名為惠臺、實則利中」，其目的在磁吸臺灣農業人才、資本及技術，協助中國大陸振興鄉村、解決農業發展困境，並作為對臺統戰的手段。陸委會指出，從現實面來看，中國大陸過去推動的台灣農民創業園、「31條」、「26條」等措施，大多數台商及台灣農民的感受是「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」，只對少數人有利，卻對大多數農業及農民造成傷害，只會使臺灣人民產生反感，並且不利兩岸關係長遠發展。因此，陸方推出再多的「惠台」措施，也難有實質成效。 陸委會提醒國人，若擬利用「農林22條」赴中國大陸投資農林業或進行相關合作，應遵守兩岸條例及相關規定，並注意相關風險，避免損及自身及台灣農業利益。