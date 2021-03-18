獨自面對租屋風暴 王定宇爆老婆拒同框
記者劉育辰／台北報導
2021-03-18 09:37:27｜2021-03-18 09:39:50
民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳遭爆「同居」後風波延燒多日。今（18）日王定宇上廣播節目時，原本說好要「撇私交、談外交」，結果1個小時的時間都在細數與家人的相處，除了大打溫情牌，也再次說明他向顏若芳租屋的過程。不過，事發至今都是王定宇一人獨自面對，老婆未曾同框表態，王定宇也自爆曾和太太開玩笑說這種事一般都是夫妻一起面對，沒想到卻被太太回了一句：「你不要叫我。」
王定宇表示，他自結婚那天開始，薪水就「消失」了，因為家中的經濟大權都在太太手中，所以每個月少8,000元或通告費減少，老婆一定會知道。王定宇也強調，不住在立委會館除了外部條件，一方面是因為他認為，會館是公務的延伸，左右鄰居都是立委、就連拿個外送都要穿西裝，對他來說並不自在，所以才會想在可負擔範圍內找一個屬於自己的空間。當初他在找房子的時候，顏若芳有幫他介紹過其他房子，不過他並不是很滿意，最後顏若芳才會把房間租給他；此外，當初入住時是空房，不知道兩個房東偶爾過來共用，若一開始有預期到這件事，就不會租這個房間。至於買早餐、接送情，王定宇說：「沒這麼好的事！」買早餐只有那麼一次，更沒有經常讓顏若芳接送，只是順路上班罷了。事發後之所以神隱多日，則是因為他認為，事發第一時間，媒體要怎麼報導、外界要如何評論，都是出於主觀意識，與事實無關，很多人就連「衛浴其實有兩套」都不願查核。跟拍畫面遭曝光後，王定宇透露他曾和太太開玩笑說：「這種事情一般都是夫妻一起面對。」太太則回他：「你不要叫我。」王定宇也認為自己出來說就好，不用拖著老婆演「相信你的戲碼」所以這件事老婆從頭到尾都沒有和他一起同框面對。而3個兒子對這件事的反應並不大，王定宇說是不是因為「相信爸爸」他不知道，但可以知道的事就連3個兒子都不認為這樣的事會對家庭造成什麼影響。此外，這次風波在政治界中有一說是「派系鬥爭」的結果。王定宇坦言，這次的事件對「政治工作」一定有影響，因為基層會關心、會詢問，所以他就要多花時間談這件事，但政治生涯無法規劃，所以會不會產生影響還未可知。最後，王定宇也為他嫌8,000元房租太貴的「玩笑話」道歉，強調他的個性就是愛開玩笑，但這句話引發許多人的不滿，他是應該將話收回。