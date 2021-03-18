台股早盤漲百點 旅遊泡泡成形、旅行社搶眼紅通通
記者許家禎/台北報導
2021-03-18 09:44:23｜2021-03-18 09:56:16
美國聯準會昨（17）日周三宣布利率維持不變，且暗示2023年底前不升息，使美股四大指數皆漲。台北股市今（18）日開盤漲48.79點，加權股價指數以16264.61點開出，9點40分過後漲150點，來到16378點。權值股台積電開高走低，早盤在平盤上下游走。華碩飆漲停，鴻海持續創高。而帛琉旅遊泡泡將啟動，旅行社族群表現搶眼紅通通。
美股道瓊指數17日上漲189.42點，或0.58%，收33,015.37點；標普500指數上漲12.00點，或0.30%，收3,974.71點；那斯達克指數上漲53.63點，或0.40%，收13,525.20點；費城半導體指數上漲37.60點，或1.22%，收3,107.92點。台北股市今日開盤漲48.79點，加權股價指數以16264.61點開出，隨後漲150點，來到16378點。權值股台積電開高走低，早盤在平盤上下游走，約在604元左右。聯電也跌0.2%，來到47.85元。日月光走揚漲1.4%，來到105元。友達、群創漲3%到4%，鴻海續強，早盤漲2.8%以上，來到130元。鴻家軍的陽程飆漲停，天鈺也同樣幾近漲停，其他，正達、東捷也漲3%到5%。華碩昨日法說會表示，雖然疫情趨緩，但今年市場終端需求的動能還是很強勁，今股價漲停，來到358元。而帛琉旅遊泡泡有望在4月1日啟動，雄獅早盤漲1.4%，來到102.5元。鳳凰漲2.6%，來到45.85元。山富也漲0.8%，來到24.2元。易飛網更是飆漲停，來到26.25元。