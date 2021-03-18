藻礁公投連署書送中選會　民眾黨呼籲：藍綠理性克制

「珍愛藻礁」公投連署已達70萬份，今（18）日將送交中選會審核，台灣民眾黨立法委員賴香伶、蔡壁如與張其祿今日也召開記者會，呼籲朝野都要以理性、務實的態度來面對藻礁公投，別讓藻礁公投議題受到政治力干擾。

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蔡壁如表示，從去年12月就開始在各地辦座談會，春節期間和環保團體每天不休假的街頭擺攤，累積大約10萬的連署數量，當時並沒有得到社會關注。農曆年後許多生活環保各領域的意見領袖、網紅和藝人，都紛紛表態支持，他們沒有藍綠之分。但是最近這幾週，卻有特定政治勢力刻意要把這場公民運動抹上藍綠的政黨色彩。

蔡壁如直言，一年前的政黨票呈現三分天下的板塊，有1/3的選民沒有投給民進黨或國民黨，用二分法非綠即藍的舊思維，已經跟不上時代的變遷。

賴香伶指出，關於藻礁爭議的各種資訊到處流傳，但執政黨、台電與經濟部的回應反覆，都造成許多難以辨識正確性的資訊不斷流傳，像是三接站興建與否將影響多少電力供應？台電先是說會影響2.4%，經濟部卻說會影響6%，類似的訊息謬誤不斷出現，只透過網路帶風向，無助於政府與環團的充分溝通。

賴香伶希望經濟部、中油與台電，公開且透明各種基礎數據資料、預測計算公式，讓各種訊息的判斷有真實性基礎，讓正確的資料與資訊能讓人民所知，以達成充分溝通的目的。

張其祿指出，藻礁公投產生的70萬民意，為直接民主最具體之表現，政府應尊重且務實面對，針對公投議題向全民報告、溝通、說服，以資訊透明的方式爭取社會多數支持，而非曲解人民之倡議訴求。而公投結果產生後，政府也應調整政策項目，向社會大眾說明政策修正之規劃，對於公投結果負起政治責任，避免讓人民對政治喪失信任。

民眾黨團希望，這次的藻礁公投，作為主要責任承擔者的政府和執政黨，必須作出良性示範，揭露資訊、雙向溝通，讓人民作出明智選擇；並呼籲在野大黨不要為了政黨利益，窄化公共議題的討論方向。