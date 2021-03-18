美中會談涉及港台議題 中駐美大使：放棄幻想！無法退讓
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-18 10:02:01
中國駐美國大使崔天凱在美中外交高層「2+2」會談前，接受中國多家媒體聯合採訪。崔天凱表示，在中美會談前，美國高層先訪問日韓兩國，亞洲各國仍在觀察美國是否準備好重回多邊合作；在台港、新疆議題上，中國對核心利益沒有任何妥協、讓步的空間。
據中國媒體報導，崔天凱表示，這是拜登政府上任以來，中美雙方首次在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）進行高級戰略略對話，可見雙方對此都非常重視。但是崔天凱坦言，並不指望一次對話就能解決中美之間的所有問題。崔天凱表示，他對這次對話也沒有過高的期待或者幻想，但希望這能夠成為一個開端，開啟一個坦誠、建設性、理性對話和溝通的過程。如能做到這一點，這次對話就是成功的。進行美中「2+2」會談前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd austin）於16日、17日訪問日本韓國，並發表聯合聲明表態重視中國威脅以及中國軍事行動對地區和平的影響。崔天凱表示，希望任何這種美日韓之間的雙邊活動，不要以第三國為目標、損害第三國利益，並形容這種行為就像「一個人走夜路會唱歌給自己壯膽」其實沒有多大用處，呼籲美方有問題直接與中國面對面談。崔天凱批評，現在很多國家、包括美國的盟國，都還在觀察美國是否能夠在國際事務當中，真正扮演一個負責任的利益攸關方的角色；美國是否準備好回到多邊合作、尊重其他國家利益。昨（17）日美國國務院聲明指，中國全國人大3月11日通過的決定，單方面破壞了香港的選舉制度，因此確認24名中國、香港官員的行為損害香港自治，美國將進行制裁，禁止金融機構與這些官員往來。美國國務院早前還表示，美中會談將會處及香港、台灣及新疆人權議題，還有COVID-19疫情起源等一系列棘手問題。對此，崔天凱和其他中國外交官一樣譴責美方損害中方主權，並表示美中會談涉及的幾個問題，都有關中國的主權、領土完整、國家統一。在這些核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，將會在會談表明態度。崔天凱警告美國，如果認為單方面或者找了幾個別的國家給中方施加壓力，中方就會妥協、就會讓步；如果認為中方為了這次對話有所謂的「成果」，就會答應任何一方的單方面要求，勸人們最好放棄這種幻想，這種態度只會把對話引向「死胡同」
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