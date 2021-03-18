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「中共仗要打多久就陪多久！」陳明通贊成邱國正看法

記者呂炯昌 ／台北報導

2021-03-18 10:57:59｜2021-03-18 11:01:59

陳明通
▲國防部長邱國正說「中共要打多久就陪多久！」國安局長陳明通表示贊成看法。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.18）

國防部長邱國正昨日表示，中共犯台「要打多久，我們就陪多久」，絕對不是只有幾天而已。國安局長陳明通今（18）日受訪表示，認同邱國正的看法。

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美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前在參議院軍事委員會聽證會上警告，最快在未來6年內，中國可能武力犯台。陳明通今日上午赴立法院外交及國防委員會進行任內首度業務報告，會前答覆共軍犯台的看法，他非常贊同邱國正的說法，但是重點在我們如何保衛國家。陳明通指出，兩岸相關情資都會送交相關單位參考，但因為他已非陸委會主委，大陸政策非他主管。

陳明通表示，台灣在亞太地區不管是地緣戰略、民主價值都受重視及肯定，而全世界自由民主國家對抗專制集權過程中，台灣扮演非常重要角色，而台灣在包括防疫成就等各方面都受各界肯定，台灣今日受這麼多國際矚目及戰略價值，都是國人在過去民主化、產業升級方面努力而來，這就是台灣現在受到世界重視的原因。

針對中國國台辦昨日宣布推出對台「農林22條措施」，聲稱將支持台人與台資企業在大陸農業林業領域發展。陳明通直言，過去中共所謂的惠台措施，不管是31條、26條還是現在的22條，他用台語說，感覺是「滿天全金條，欲抓無半條！（代表不切實際）」

 

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