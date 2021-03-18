藻礁公投70萬連署書送中選會 環團：單日最高曾收7萬份
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-03-18 10:51:38｜2021-03-18 11:00:17
環團發起珍愛桃園藻礁公投，今（18）日上午將70萬3504份送交中選會。領銜人潘忠政表示，當初只期待收到35萬份，會有這麼多人站出來，他認為是連日來民進黨政府做梗圖想帶風向抹黑，結果裡面的資訊錯誤百出，不分藍綠的民眾都看不下去、也意識到藻礁的重要性，才站出來支持。
而在藻礁公投議題發酵後，許多資訊都一一攤在民眾眼前，也傳出有人先簽了連署書，但在比對經濟部跟環團的資訊後，轉而不支持公投連署，想撤銷他們的連署。昨日內政委員會中，有多名民進黨立委詢及此議題，中選會主委李進勇則表示，現行法規沒有觸及第二階段連署撤簽，撤簽連署，屬於連署人與領銜人之間的私事。台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，共有107人表達想撤簽，他們也給予尊重，不會將這些人的連署送進中選會。此外環團也在整理連署中，發現包含身分證字號、名字未填，或地址有缺漏，讓這些連署還沒進中選會就被剔除，一共有6箱。潘忠政說，當初只預期能收到35萬份，預留約兩成可能不符格式的數量讓中選會剃除，只求能過門檻，但隨著連署收集，不少藝人、網紅都聲援他們，其中也包括親綠的律師呂秋遠，在寒假結束後，校園也掀起一股粉紅風暴，代表大學生也相當關心。潘忠政指出，自國民黨、民眾黨、時代力量等政黨也力挺他們後，反而讓民進黨開始警戒，甚至發動行政部會與側翼製作梗圖攻擊他們，未料錯誤百出的梗圖反而讓民眾更加關心藻礁，讓公投連署的聲勢激升，他們單日最高紀錄，還一天收進7萬份連署。若公投成案，未來將會召開5場公開辯論會，潘忠政表示，比起辯論會，他們更希望召開聽證會，讓各方把所有的資訊攤在陽光下。潘忠政表示，執政黨看到70萬連署民意後，應該會好好思考替代方案，如果8月28日的公投真的通過，民進黨仍執意和民意作對，明年的地方公職人員選舉，以及3年後的總統大選，都會影響他們繼續執政的基礎。