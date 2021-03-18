家事、生活費都免！婆婆曝「理性心態」　網：還缺媳婦嗎

無論是已婚或未婚的妳，想必都聽過不少「婆媳不合」的例子吧！其實，婚後若與公婆同住，女生除了得適應男方家庭外，還可能面臨婆媳相處問題。不過，近日就有一位即將成為婆婆的女網友透露，兒子的女友今年搬到家裡一起住，但對方擔心自己不太會做家事，產生心理壓力，她得知此事後則想告準媳婦，「我們家沒那麼多規矩，做好每個人該做的事就好，只要妳們年輕人相處快樂開心比什麼都好，誰多做少做沒關係！」此話一出，網友全都超羨慕，狂問「

」

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原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中表示，自己算是已經當婆婆的人，今年兒子的女朋友搬到家裡來住，也有幫忙顧店，他們是以結婚為目的而相處生活在一起的，但近日卻聽兒子說，她女朋友有心裡壓力，怕自己做得不好，怕她有意見，畢竟之前她在自己家裡是寶貝，家務事跟生活瑣事沒什麼做。

原PO接著說，「我跟兒子說妳的女人妳必須疼愛著，至於家務事不會可以學，可以不做但必須要會，因為我們也都慢慢在老去，以後妳們有自己的家庭，未來有孩子，什麼事都得你們自己做，我們現在不需要你們做，因為我們二老都身體健康，煮飯家務我們來做，年輕人嘛，妳們就忙妳們的，以後有孩子的話不想自己帶就給我們帶，想自己帶也可以，我們老人家就負責其他的，一家人也不需要什麼交生活費什麼的，顧好自己的老婆孩子比較重要。」

▲一名即將當婆婆的女網友在臉書《靠北婆婆2.0》發長文曝光「超理性心態」，引起網友盛讚，許多人都狂問「還缺媳婦嗎？」（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

原PO更坦言，「房子、車子都已經有了，剩下的房產跟存款也都是給未來孫子的，妳們顧好自己就好！」未來可能的話，我想跟我的兒媳婦說「我們家沒那麼多規矩，做好每個人該做的事就好，只要妳們年輕人相處快樂開心比什麼都好，誰多做少做沒關係！家和萬事興。」

此外，原PO也呼籲其他婆婆，「年輕人有年輕人的想法，時代不一樣，觀念跟環境也不同，只要他們相處開心，我們老人家就睜隻眼閉隻眼，兒子是我們的寶貝，媳婦也是人家父母的寶貝，未來可能幾十年都需要有人家寶貝來操心，我們何必給媳婦找麻煩，每個人都要懂得感恩！」文末，她也祝福所有的婆婆跟媳婦都能好好相處、相互體諒、理解與包容。

而該名婆婆的理性心態曝光，網友全都超羨慕，紛紛留言「你的媳婦好幸福」、「想當你媳婦」、「看得好想哭，真心羨慕別人家的，您還缺媳婦嗎？」「世紀最理性的好婆婆啊！請問還缺媳婦嗎？」另還有人直言「好棒的婆婆！如果每個婆婆都能通情達理，離婚率應該會大幅度減少，別人家的婆婆就是從不讓人失望」、「您真是有同理心的好婆婆，知足常樂，為何有些婆婆不開心，是因為欲求不滿，對媳婦要求一堆，婆婆又為媳婦做了什麼？」「觀念很好的婆婆，像你學習」。（編輯：許苡晴）