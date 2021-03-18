雙方高層將會晤！傳北京欲要求美國 撤回對中限制
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-18 11:01:06
美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)，將於18日在美國阿拉斯加，與中國中央外事辦主任楊潔篪、中國國務委員兼外長王毅會面。有外媒引述消息報導，指北京計劃藉這次會談，要求華府撤銷前總統川普任內，對中國施加的多項限制措施。
根據美國《華爾街日報》引述知情者透露，這場會議讓雙方有機會重新設定兩國關係，也是美國對北京在香港、南海、智產權與資安問題表達不滿的一個管道；而中方代表預計也會向美國提出，解除川普任內對中國實體和個人的制裁，包含對華為、中芯國際等中企的供貨限制，以及對中國媒體駐美工作者、學生、學者的簽證限制。消息人士指出，如果美國願意取消或鬆綁這些限制，中方也將考慮取消相關的反制措施。除了前述敏感議題，中方也計畫重啟高層定期戰略對話、安排美中領導人於下月氣候問題峰會期時線上會晤，並就著氣候變遷、全球公衛等事上提案合作。美中這2個全球最大的經濟體，在技術開發、人權、貿易，以及在亞洲的軍事領導權等問題上，近年對立狀態越發明顯。雖然此次會談，看似是雙方修復關係的一次重要契機，不過報導也指出，北京設定的議題和美國幾乎沒有重疊，這或許意味著雙方之間的價值觀差距、裂痕仍然很深，要修復關係的困難度不低。