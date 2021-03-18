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暗指江啟臣？朱立倫：國民黨應監督民進黨而非內鬥紛亂

記者余祥／台北報導

2021-03-18 11:17:10｜2021-03-18 11:48:31

朱立倫
▲前新北市長朱立倫睽違一個多月，今（18）日召開記者會現身，被外界視為是參選黨魁起手式。（圖／朱立倫辦公室提供）
國民黨主席之爭白熱化，被視為熱門人選的前新北市長朱立倫睽違一個多月沒有公開行程，今（18）日首度現身公益記者會推銀光好居，盼解決高齡照護和居住問題。朱立倫雖未鬆口參選黨主席，但朱立倫火力全開批很多人認為國民黨在內鬥、內亂，這不是民眾所樂見的，國民黨應扮演好在野黨角色，強力監督民進黨，他不願介入黨內紛擾，絕對沒有正面對決一事，而是要正面合作。
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國民黨主席選舉將在7月改選，現任黨主席江啟臣已宣布爭取連任，雖朱立倫尚未鬆口角逐黨魁，但黨內多半認為朱、江終須一戰。
睽違一個多月沒有公開行程，朱立倫今日以出席國政記者會方式亮相，被外界視為參選起手式。
朱立倫說，他這一個月來強力監督執政黨的不當政策，包括新南向政策、缺水缺電、勞保破產、年輕人最關注的高房價問題，代表人民發聲，扮演好民眾最希望國民黨扮演的在野黨角色。
朱立倫說，他不願意介入黨內紛擾，尤其很多人認為國民黨在內鬥，他持續監督民進黨執政，就像他今日舉辦這個公益活動，就是希望大家一起努力，國民黨更是如此，民眾討厭國民黨內鬥、紛爭，相互攻擊，所謂正面對決、終須一戰絕無此事，一定是正面合作。
至於如何看待江啟臣喊出要當造王者，朱立倫說，國民黨應該都是想著要如何監督民進黨、如何打贏2022年選戰，如果有一天媒體少談一點黨內紛爭，多點合作、監督執政黨，那國民黨離重新執政就不遠了。
外傳江啟臣頻挖朱立倫牆腳，引發朱營不滿，朱立倫說，不需要這種放話，國民黨一定是全面合作，不會正面對決。
他也預告，下週將會到綠島啟動公益之旅，他去年到了蘭嶼、前年到台東，持續做公益，每到一個地方就會拜會地方人士，跟好友齊聚，也徵詢有意參與2022年地方大選的縣市長、議員們，希望整合地方力量，協助有意參選者。
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