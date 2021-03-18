蘇花公路6死悲劇　邱臣遠痛批：公路總局怠慢如殺人幫兇

蘇花公路台9線115K蘇澳段，16日下午發生遊覽車失控撞山壁事故，造成6死39人輕重傷。台灣民眾黨立委邱臣遠今（18）日痛批交通部公路總局行政怠惰，這幾年來，不僅沒有落實評鑑制度，官網資訊更是慢半拍，無視民眾權益，簡直是殺人幫凶。

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邱臣遠舉行記者會指出，2016年、2017年接連發生遊覽車國道火燒車、蝶戀花旅社遊覽車翻車事故，釀59死，交通部當時請公路總局研擬遊覽車評鑑改革，有兩個目的，一是資訊更透明、二是讓條件差的業者可以退場。但是根據交通部「遊覽車客運業評鑑作業要點」第五點的規定，評鑑作業原則上兩年至少辦理一次，但得視需要每年辦理之。

邱臣遠質疑，根據公路總局公告的評鑑資料，發生事故的「騰龍」遊覽車公司評鑑成績一直停留在105年，甚至有些遊覽車業者連評鑑紀錄都沒有，邱臣遠質疑，「難道公路總局這幾年來，都沒有做遊覽車評鑑？」

邱臣遠再質疑，此次蘇花遊覽車事故後，16日公路總局發布的新聞稿中指出「騰龍已依規定投保乘客責任險二百萬元」，但對比公路總局官網的資料，騰龍登錄的乘客責任險是150萬元，且已於今年2月1日到期。邱臣遠指出，直到昨日下午國會辦公室致電詢問公路總局後，公路總局才坦言官網沒有做更新。如果政府揭露的資訊不是慢半拍、就是沒有更新，民眾權益誰保障？

邱臣遠表示，登錄公路總局「監理服務網」查詢這一次事故發生的遊覽車公司，竟有駕駛「未結違規數」高達627次，另有車輛「未結違規數」高達193次，但騰龍在105年時還被評鑑為甲等，「這樣的評鑑標準不需要被檢討嗎？」