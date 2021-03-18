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10雙美腿排開超震撼！夢想家啦啦隊電到帥員工

記者羅凌筠/台北報導

2021-03-18 12:00:00｜2021-03-18 12:39:07

▲Formosa Sexy現身春酒表演。（圖／記者林柏年攝 , 2021.3.12）
▲Formosa Sexy現身春酒表演。（圖／記者林柏年攝 , 2021.3.12）
福爾摩沙台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy 12日出席春酒活動，10位成員虔虔、螞蟻、Abby、牛奶、Cyndi、芝芝、Ariel、Lulumi、其其、艾莉莎換上活力啦啦隊服，現場勁歌熱舞，將氣氛推向高潮。
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▲Formosa
▲Formosa Sexy讓員工爭相合照。（圖／記者林柏年攝 , 2021.3.12）
夢想家啦啦隊跳舞風格性感，現場帶來在P. LEAGUE+賽季最招牌的應援舞蹈，5分鐘精彩表演讓人目不轉睛，尤其成員們穿上青春無敵的真理褲，10雙美腿更是全場「嬌」點，下了台員工爭相合照，Abby笑說：「有一位員工讓我印象很深刻，因為大家都覺得很帥！」
▲Formosa
▲Formosa Sexy上台與員工搶答同歡。（圖／記者林柏年攝 , 2021.3.12）
這是她們年後第一場春酒表演，當然使出渾身解數炒熱氣氛，全員上台和員工一起搶答賺紅包，神似昆凌的艾莉莎一路過關斬將，躋身前三強，她笑說：「好險隊員們在台下一直偷偷提示我，只能說運氣很好，最後差一點點有點可惜。」
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