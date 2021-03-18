10雙美腿排開超震撼！夢想家啦啦隊電到帥員工
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-18 12:00:00｜2021-03-18 12:39:07
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夢想家啦啦隊跳舞風格性感，現場帶來在P. LEAGUE+賽季最招牌的應援舞蹈，5分鐘精彩表演讓人目不轉睛，尤其成員們穿上青春無敵的真理褲，10雙美腿更是全場「嬌」點，下了台員工爭相合照，Abby笑說：「有一位員工讓我印象很深刻，因為大家都覺得很帥！」
這是她們年後第一場春酒表演，當然使出渾身解數炒熱氣氛，全員上台和員工一起搶答賺紅包，神似昆凌的艾莉莎一路過關斬將，躋身前三強，她笑說：「好險隊員們在台下一直偷偷提示我，只能說運氣很好，最後差一點點有點可惜。」
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