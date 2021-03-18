設水肥投入站惹議 侯友宜：創雙贏、帶動區域發展
記者陳志仁／新北報導
2021-03-18 11:26:16｜2021-03-18 11:27:13
台北市去年4月1日起禁止外縣市的水肥進廠，北北桃爆發「水肥大戰」，也讓新北萌生讚蘆洲、汐止自設水肥投入站，但卻引發當地民代與里民的反彈；新北市長侯友宜表示，將會與民意代表、里民多溝通，創造雙贏，帶動區域的發展。
新北市在蘆洲、汐止設置水肥投入站，遭民代批評市府未事先和地方溝通；侯友宜今（18）日出席「八里成功招商智慧物流及智慧製造業，投資23億打造新興產業園區」的記者會會後受訪時強調，新北市自己的水肥，自己承擔與面對，這是每個新北市民必須要有的認知，會做好跟民代與里民的溝通，希望大家多體諒與包容。媒體追問水肥投入站設置的區域，是否會比照台北市的作法規劃回饋金？侯友宜指出，水肥投入站是採封閉站體的接管，不會有任何的臭味，希望以多溝通的方式，能讓所有的里民多了解，期盼水肥投入站的設置能創造雙贏，帶動區域的發展，讓新北市持續地往前發展。新北市政府環保局指出，新北市下水道接管率達66.65%，但仍有住戶需要抽取水肥，投入站就成為抽取水肥的必要設施；此外，為了將投入站的影響減到最低，因此分別在蘆洲污水截流站、汐止污水抽水站既有的污水下水道廠站內，新建水肥投入口，等於將水肥回歸污水處理系統，希望透過懶人包，讓資訊公開透明，化解民眾的疑慮。