連勝文提專職黨主席說 朱立倫：不必為他人設限
記者余祥／台北報導
2021-03-18 11:28:37｜2021-03-18 11:29:05
國民黨主席將在7月改選，現任黨主席江啟臣已宣布爭取連任，前新北市長朱立倫雖尚未鬆口，但今（18）日朱立倫以公益記者會方式現身，也被外界視為參選起手式。針對國民黨智庫副董事長連勝文喊出專職黨主席想法，認為黨魁不該兼職也不該參選公職，朱立倫說，不必為自己設框架也不必為他人設限，現在大家最期待的國民黨領導人，就是監督執政黨、整合各方力量，贏得2022年地方選舉。
國民黨主席之爭白熱化，江啟臣宣布爭取連任，連勝文則表態認真考慮參選，中廣董事長趙少康也有意參選，朱立倫雖尚未宣布，但黨內多認為「朱、江終須一戰」，另還有前高雄市長韓國瑜動向也備受關注。連勝文日前拋出專職黨主席構想，認為黨主席不該兼職也不該參選公職，避免國民黨再度因為黨魁私心而內鬥、內亂，被外界認為在劍指兼職立委的江啟臣以及黨內其他想要角逐2024年的朱立倫、趙少康。朱立倫睽違一個多月沒有公開行程，今日出席他所創辦的銀光協會的公益記者會，被問及專職黨主席說，朱立倫正面回應，不必為自己設框架也不必為他人設限，現在大家最期待的國民黨領導人，就是監督執政黨、整合各方力量，贏得2022年地方選舉。朱立倫說，沒有2022年就沒有2024年，國民黨應團結合作，爭取各方支持，贏得明年地方選舉。