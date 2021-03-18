旅遊泡泡險趕製中！黃天牧保證來得及 保單費用下周出爐
記者顏真真/台北報導
2021-03-18 11:47:40
台灣與帛琉旅遊泡泡預計4月啟團，由於若在當地確診得「原機遣返」，其衍生的費用在現行的旅遊平安險無法理賠，目前產險業已在研擬旅遊泡泡險，擬在「海外緊急救援」中納入原機遣返條款，只是外界擔心新保單可能趕不及。對此，金管會主委黃天牧今（18）日在立法院財委會表示，就目前這個情況，可採備查方式處理，速度上應該是來得及，民眾要購買沒問題。
台帛旅遊泡泡目前規畫參加的旅客一旦在當地染疫，就得搭乘醫療專機「原機遣返」，其衍生的費用在現行的旅平險無法理賠，加上帛琉仍屬三級疫區，就連年初全民瘋投保的台灣產險那張500元「防疫保單」也不適用，勢必得有新保單。由於距離4月啟團剩下不到半個月，加上團費不便宜，旅遊業及有意願跟團的民眾擔心會不會出團時還買不到保險及保費高？對此，黃天牧說，昨日保險局已跟產險公會了解情況，原本依規定新型態保單必須審查核准，但目前這個情況可改以備查方式處理，速度上應該是來得及，民眾一定有保單可以買。金管會保險局長施瓊華也表示，主要是當地確診要搭醫療專機回台，金管會也已與觀光局討論，產險業者目前也在規畫商品，會配合時間讓產險業來得及上架，民眾可以買到。至於新保單的商品架構，她說主要以旅遊平安險、傷害醫療、海外突發疾病及海外緊急救援費用等4項為主，目前公會版的保單條款已出來，這兩天正在進行討論，費率也在精算中，預計下周3月25日、3月26日可以完成，屆時民眾就能知道保單內容及費用。