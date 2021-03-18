金曲歌后罹帕金森氏症 左腦萎縮、體重狂掉8公斤
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-18 11:51:59
金曲歌后詹雅雯出道30年發行全新台語專輯《幸福過敏》，事業順利身體狀況卻拉警報，因為2個月以來身體不適，食慾很差體重掉了8公斤，在醫院做了一連串的檢查後，醫生告知詹雅雯她罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，讓詹雅雯震驚不已，覺得老天爺在跟她開玩笑。
由於詹雅雯的身體狀況一直處於緊繃狀態，2014年在小巨蛋演唱會開唱前夕喉嚨長瘤，在演唱會上唱到淚崩。2018年因為被檢查出罕見疾病，無法自己分泌口水，竟意外昏倒。沒想到這次的病痛，超乎前2次的艱難，詹雅雯說：「前陣子總是出入醫院多次，體重不斷往下掉，但後來經過一段時間的沉澱，覺得能輕的像一陣風也不錯，人生每個病痛都是有原因的，提醒自己要愛自己的身體，應該把速度慢下來了，現在最重要的課題是學習聽醫師的話、學習不要恐懼和新的生活方式並珍惜現在擁有的。」現在遭逢人生重大難關在生活、工作、心態上詹雅雯也做了一些調適和改變，她感性說：「其實我們每個人的一生都是帶著很多病痛的，不論是身體與心靈的，只是每個階段的病痛都不一樣，年少的狂躁、成年的壓力、現在的積累......病痛一直是我們的朋友，提醒我們不要急，不要貪求，不要放不下。」