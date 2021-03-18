金曲歌后罹帕金森氏症　左腦萎縮、體重狂掉8公斤

金曲歌后詹雅雯出道30年發行全新台語專輯《幸福過敏》，事業順利身體狀況卻拉警報，因為2個月以來身體不適，食慾很差體重掉了8公斤，在醫院做了一連串的檢查後，醫生告知詹雅雯她罹患帕金森氏症，左腦中度

縮，讓詹雅雯震驚不已，覺得老天爺在跟她開玩笑。

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