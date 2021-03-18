南韓爆第2起新冠疫苗血栓案例 為年僅20多歲男性
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-18 12:13:13｜2021-03-18 12:13:56
阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，由於傳出多起接種者血栓的案例，已有部分國家宣布暫停施打，待進一步調查及評估結果出爐再做打算。而南韓近日也接連傳出施打疫苗後血栓的例子，其中一起甚至只有20多歲。
根據《韓聯社》報導，南韓昨(17日)才剛有1名60多歲的婦人，在接種AZ疫苗出現血栓症狀後死亡，南韓中央防疫對策本部今(18日)又表示，該國另有名20多歲男性，在接種新冠疫苗後亦出現血栓現象，為南韓境內報告的第2起相關病例；不過該男性確切施打的疫苗種類，細節尚未言明，對策本部預計在要來的記者會上公布具體內容。由於近期部分國家出現接種AZ疫苗後形成血栓的異常反應病例，歐洲多國已緊急喊卡AZ疫苗的接種計畫。報導指出，南韓境內首起注射AZ疫苗後死亡的血栓案例(6旬婦女)，當局研判斷死因為吸入性肺炎，另外可能的死因還涉及急性心肌梗塞，由於這2種病症都足以致死，因此認定形成血栓及死亡一事與疫苗無關。
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