黨魁戰被估僅3% 連勝文酸：有人可拿97％就不用那麼緊張
記者余祥／台北報導
2021-03-18 12:28:27｜2021-03-18 12:28:38
國民黨主席選舉7月登場，現任黨主席江啟臣表態爭取連任，近期傳出席江啟臣領導的國民黨中央預估，國民黨智庫副董連勝文得票實力僅3％，連勝文今（18）日反嗆，酸言酸語對他不痛不養，他不會理會，但黨主席選舉都還沒開始，如果有人覺得自己可以拿到97％選票，「那他也不用那麼緊張吧！呵呵。」
連勝文上午出席北市銀髮族公益籃球表演賽，被問及何時考慮正式宣布參選？連勝文表示，他近期還在跟基層黨員見面，搜集大家意見，畢竟不應該只是他自己決定未來黨要怎麼走，而是要聽聽看基層黨員朋友意見。至於是否勸進聲不斷？連勝文說，現在是21世紀、不是清朝皇帝時期，國民黨不要再搞這套了。新北市前市長朱立倫今日在年後首度露面，現身開記者會，被認為是參選黨魁起手式，連勝文說，如果大家都能在不同領域爭取國民黨支持，這對黨來說是好事。日前傳出國民黨前主席連戰對江啟臣「中共威脅說」大為不滿，因此震怒要求連勝文參選主席，連勝文否認此事，稱訊息完全錯誤，父親從至少20年前就不會干涉他人生重要決定，並說自己若要爭取為黨貢獻機會，完全是他個人決定，這種說法是天方夜譚，與現實脫離。