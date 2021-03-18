名家論壇》錢震宇／吹牛皮泡泡記者會
文/錢震宇
2021-03-18 13:00:00
台灣、帛琉旅遊泡泡正式啟動，為了宣布這項訊息，陳時中刻意戴上貼有中華民國國旗及帛琉國旗的口罩，煞有其事地公布細節，還找來外交部長吳釗燮，強調帛琉總統也將來台與蔡英文會面，大肆宣傳這是促進台帛邦誼，亞洲首例。
問題是，什麼時候疫情指揮中心記者會成了中央宣傳部記者會？官員只講想講的，真正核心的問題卻始終避而不談。台灣的本土疫苗何時可以進入第三期測試？目前僅有的AZ疫苗安全性是否足夠？我們是否承認包括大陸製疫苗的效力？別國能否承認我國本土疫苗？當國際各國紛紛互相承認「疫苗護照」準備開放邊境時，台灣還在苦等疫苗。而就在美國已經接種了1億劑新冠疫苗同時，台灣卻是一個人都還沒打！就在全球疫情逐漸好轉之際，台灣卻成為無法與國際同步的地方，眼看美日等國逐漸解禁，陸續摘下口罩，回復正常生活之際，台灣民眾卻還是只能過著天天戴著口罩，進出量體溫，實名制登錄的生活。因為疫情導致失業、倒閉的人及店家，尤其是觀光業、旅遊業、餐飲業在後疫情的大復甦時代又能怎麼辦？以上種種重要的問題及現況，疫情指揮中心沒有一樣可以回答或願意回答，就算有答案，也是一句「我為什麼要告訴你」輕蔑帶過。問疫苗何時會有，就答事涉機密不可透露；問疫苗購買價格多少不能講，講了恐遭斷貨、求償；即使AZ疫苗國際上問題頻傳，也說那是歐美人種的關係。不管外界怎麼問，反正蔡政府就是不講，「資訊、資源在我手上，不然你想怎樣」。近來疫情降溫，記者會要嘛不開，要嘛開了就只講想講的。就拿宣布台帛旅遊泡泡好了，講是促進經濟及觀光旅遊，問題是一個台灣人每年平均前往旅遊只有1.2萬人次的地方，「能夠促進多少經濟效應？」更不用提動輒7到9萬的旅費。這到底是圖利帛琉政府，還是欺負台灣的消費者？根據平面媒體民調，台帛旅遊首航，民眾會想去嗎？結果有高達近9成民眾說不會，認為旅費太貴了，想把錢省下來等到疫情減緩去別的國家；只有1成多的民眾表示會想去。試問，蔡政府大肆吹噓台帛旅遊泡泡，究竟能為台灣帶來多少實質幫助？對減緩疫情後的經濟復甦又有何意義？過去每天下午2點，民眾等著看陳時中等官員公布防疫措施、怎麼領口罩、蒸口罩、今天又零確診，對照當時國際上疫情大爆發，染疫死亡人數上升，心中或許有種愉悅感及驕傲感，覺得好不幸福；然而，當時因為關閉邊境、加上疫情不嚴重，導致蔡政府絲毫未察覺後疫情時代的國家復原動能，自我感覺良好的沉醉在零確診的美夢中。而當後疫時代來臨，蔡政府發現問題不是控制疫情，而是如何打開因為疫情而受阻的國際觀光及商務往來時，顯得毫無辦法而手足無措，只好繼續裝沒事。疫情記者會早已變調，從早期的專家學者分析病毒株、探討新冠疫情起源等議題轉向找非關公衛的官員來講政治話題，如今只剩下吹噓及宣傳功能。就當全球打完疫苗、陸續解封的時候，台灣的防疫記者會還停留在政府好棒棒的階段。也是啦，台帛旅遊泡泡特地選在4月1日愚人節當天啟動，代表著這一切都只是政府包裝好的大內宣套裝，用來把民眾包在虛假不實而無法逃出的牛皮泡泡裡，不准任何人戳破。●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com