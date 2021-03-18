政院提藻礁公投對案？羅秉成否認：政府有義務說清政策
記者劉育辰／台北報導
2021-03-18 12:37:02｜2021-03-18 13:41:46
藻礁公投於今（18）日送件至中選會。行政院發言人羅秉成表示，公投是人民的權利，行政院予以尊重，行政院與相關部會有義務讓國人了解政府對保育的用心，沒有提出對案公投的規劃。
羅秉成表示，日前立委到大潭實地考察三接G1、G2區，民眾都能看到藻礁並未受到影響，根據馬政府的規劃，G1、G2兩區的藻礁其實都會被填掉，可以看到民進黨政府在上任後對環保的用心；因此才會說，三接與藻礁不是經濟與環保的對抗，也不是政府與人民的對抗，而是環保跟環保的抉擇問題，如果能早一年蒸氣，就能早一年減煤，一年減碳的噸數可能多達500萬噸，減煤一半以上，可以改善空汙，對國人的健康也是有所保護的，若用蒸氣換減煤，大家都有意見的話，對整個能源轉型、政府改善空污的環保理念就會受到阻礙。羅秉成也說，藻礁公投已經送件，這是人民的權利，對此予以尊重。不過根據媒體報導，有一些民眾在深入瞭解藻礁議題後，選擇撤銷連署，即便撤回的數量不多、日後也可能成案，但這也表示政府在說明上需要更加強，不論行政院也好、經濟部及相關部會也好，都有義務好好說明，讓國人同胞了解藻礁沒有滅絕，生物多樣性甚至比過去更多，以後政府也會投入更多經費、中央地方一起協力將保育做的更好，在這種思維下，政府會把政策講清楚，行政院也沒有規劃對案的考慮。