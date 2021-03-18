重申藻礁公投非核減煤 潘忠政：若有替代方案願撤案
新頭殼newtalk
2021-03-18 13:17:00
憂心中油第三天然氣接收站興建影響桃園大潭藻礁，環保團體自去年12月發起「珍愛藻礁公投」，今天(18日)將70萬份第二階段連署書送至中選會。珍愛藻礁公投工作小組召開記者會時強調，「非核減煤救藻礁」是他們一貫立場，也希望在828公投結束前，政府能召開聽證會，展現誠意，提出好的替代方案，公投小組願意「撤案」。
珍愛藻礁公投工作小組上午7點半從台北市的荒野保護協會總會出發，在警察護送下，以車輛送至中選會，並於10時召開「珍愛藻礁公投連署書送件」記者會。藻礁公投工作小組宣布，此次公投連署書高達703504份，有6箱因審查不合規定而淘汰，至於撤簽連署約有百份。潘忠政表示，希望用公投翻轉不當政策，近來擁核團體不斷來蹭，還被抹成暗助核四，但他們立場很明確，就是「非核減煤救藻礁」，期盼執政黨能反思、辦聽證會，不要用謊言治國，否則台灣很難走下去，甚至空轉。他也呼籲，他們沒有顏色，若一定要被抹顏色，那就是粉紅色的。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也說，藻礁公投理由書明確支持「非核減煤」，且不認同核四，認為大潭海象不佳、腹地狹小，應慎選接收站場址，而核四過去拼裝、不按圖施工、違法變更設計、偷工減料、多次泡水、火燒，安全爭議不斷，難確保安全，期盼今年8月的公投，更多關心環境的朋友站出來，讓「終結核四」和「藻礁永存」同步達標。台灣公民參與協會理事長何宗勳呼籲，這次公投超越藍綠、很有意義，有70萬民意在此，希望總統蔡英文能展現智慧、提出最好的替代方案，拯救民進黨被貼上背離環境保護污名，避免藻礁被破壞，並成為永續執政的政治家風範，而非圖一時過關的政客。由於潘忠政在受訪時表示，若政府能提出好的方案說服，公投小組願意撤案，對此，潘忠政進一步解釋，公投若送入中選會，就必須進行到公投結束，但在公投結束前，政府一樣能展現誠意，「公投形式要進行下去，不過形同撤案」，「講撤案好像是我們軟弱，但替代方案若符合預期，也達到保護藻礁效果」。至於政府要開出什麼方案才會滿意？潘忠政說，公投小組訴求就是三接要離開大潭藻礁，若能離開藻礁，相信人民最後在投票意願上有自己抉擇；他也呼籲，政府應盡速舉辦聽證會，把真相、數據攤開來。新聞來源為Newtalk 新頭殼