國安局遭爆料違法監聽？陳明通：中共認知作戰針對我來

國安局日前遭爆料違法監聽在野黨主席、駐台外交人員、媒體等情事。國安局長陳明通今（18）日否認監聽一事，強調這是境外敵對勢力發動的認知作戰，是針對他而來。

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立法院外交及國防委員會今日邀請國安局與相關單位，進行首度業務報告。監聽風暴成為質詢焦點，陳明通則在委員會中強調，他絕不做違法監聽。對於之前傳出「國安局監聽特定人士，包括立委、部長」，民進黨立委王定宇在質詢時指出，這是否為中共的「認知作戰」，如果中共是發動端，台灣內部一定有協作端，國安局是否有掌握在台的協作者?

陳明通答覆表示，中共對台認知作戰都是錯的，指國安局長也被監聽的傳聞就是中共發動的「認知作戰」，因為許多訊息都是錯的，此項認知作戰的發動端是透過海外，而且很早就已經開始，但因為效果不如預期，所以再度加碼，他強調而且是「針對我來的」，相關單位已經在立案調查。

媒體報導，台灣與美國執行「日輝計畫」，美國國家安全署（NAS）在陽明山「梅園」設有監聽站，多年來，合作監聽中國大陸，分享雙方情資。國民黨立委吳斯懷質詢時詢問此事，陳明通回覆表示，「媒體報導不是真的。」

不過吳斯懷又指出，每年農曆年前美台監聽人員都會一起辦餐敘，這是眾所皆知，陳明通再度重申，「媒體報導不是真的。」