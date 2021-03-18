NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

國安局遭爆料違法監聽？陳明通：中共認知作戰針對我來

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-18 12:51:08

陳明通
▲國安局長陳明通表示，國安局遭指監聽是境外勢力針對他而來的認知作戰。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.18）

國安局日前遭爆料違法監聽在野黨主席、駐台外交人員、媒體等情事。國安局長陳明通今（18）日否認監聽一事，強調這是境外敵對勢力發動的認知作戰，是針對他而來。

我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院外交及國防委員會今日邀請國安局與相關單位，進行首度業務報告。監聽風暴成為質詢焦點，陳明通則在委員會中強調，他絕不做違法監聽。對於之前傳出「國安局監聽特定人士，包括立委、部長」，民進黨立委王定宇在質詢時指出，這是否為中共的「認知作戰」，如果中共是發動端，台灣內部一定有協作端，國安局是否有掌握在台的協作者?

陳明通答覆表示，中共對台認知作戰都是錯的，指國安局長也被監聽的傳聞就是中共發動的「認知作戰」，因為許多訊息都是錯的，此項認知作戰的發動端是透過海外，而且很早就已經開始，但因為效果不如預期，所以再度加碼，他強調而且是「針對我來的」，相關單位已經在立案調查。

媒體報導，台灣與美國執行「日輝計畫」，美國國家安全署（NAS）在陽明山「梅園」設有監聽站，多年來，合作監聽中國大陸，分享雙方情資。國民黨立委吳斯懷質詢時詢問此事，陳明通回覆表示，「媒體報導不是真的。」

不過吳斯懷又指出，每年農曆年前美台監聽人員都會一起辦餐敘，這是眾所皆知，陳明通再度重申，「媒體報導不是真的。」

 

關鍵字

NOW民調中心

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
42.86%57.14%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
18.52%81.48%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
73.31%26.69%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
4.26%95.74%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀